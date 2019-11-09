لأول مرة في إفريقيا.. المغرب يبدأ استخدام ''الفار'' في المسابقات المحلية

Samedi 09 Novembre 2019



الأناضول

- الرباط/ خالد مجدوب - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، توصله بترخيص من المجلس الدولي للعبة (الإيفاب)، لاستخدام تقنية الفيديو (الفار)، في المسابقات المحلية.جاء ذلك في بيان صادر عن الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم.وقال الاتحاد "توصلنا الجمعة بترخيص لاستعمال الفار، خلال مباراتي السبت والأحد بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي أمام الاتحاد البيضاوي بملعب طنجة، وحسنية أكادير ضد المغرب التطواني بملعب مراكش، ضمن نصف نهائي منافسات كأس العرش".ولفت الاتحاد إلى أن "المغرب يعتبر أول دولة إفريقية يحصل على هذا الترخيص في المسابقات المحلية".