بريطانيا.. السجن 10 سنوات بحق شخص اعتدى على أوزيل

Vendredi 08 Novembre 2019



الأناضول

- لندن/ حسن أسن - قضت محكمة بريطانية بالسجن 10 سنوات على مواطن يدعى "أشلي سميث"، لإدانته بالاعتداء بالسكين على اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل وزميله بفريق أرسنال الانكليزي البوسني سعيد كولاسيناك.وفي يوليو/ تموز الماضي، تعرض أوزيل، وكولاسيناك لهجوم بالسكاكين من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصابا بأذى.وخلال جلسة المحاكمة، الجمعة، اعترف سميث بمحاولتهما سرقة ساعة اللاعب التي تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه استرليني.وقرر قاضي المحكمة بالسجن 10 سنوات على سميث الذي بسجله 38 جرمًا سابقًا، وتغريمه بمبلغ 181 جنيه استرليني بسبب الأضرار المادية التي تسبب بها.وكان المعتدي محكوم عليه بالسجن 42 شهرًا عام 2017 لإدانته بالسرقة، ومفرج عنه بشكل مشروط أثناء ارتكابه الاعتداء على اللاعبين.ومن المزمع إصدار القرار بحق المتهم الثاني جوردان نورثأوفر، في وقت لاحق.