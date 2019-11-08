Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Fi Youm Wi Leilah  

بريطانيا.. السجن 10 سنوات بحق شخص اعتدى على أوزيل

Vendredi 08 Novembre 2019

Vendredi 08 Novembre 2019
الأناضول - لندن/ حسن أسن - قضت محكمة بريطانية بالسجن 10 سنوات على مواطن يدعى "أشلي سميث"، لإدانته بالاعتداء بالسكين على اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل وزميله بفريق أرسنال الانكليزي البوسني سعيد كولاسيناك.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تعرض أوزيل، وكولاسيناك لهجوم بالسكاكين من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية، لندن، دون أن يصابا بأذى.


وخلال جلسة المحاكمة، الجمعة، اعترف سميث بمحاولتهما سرقة ساعة اللاعب التي تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه استرليني.

وقرر قاضي المحكمة بالسجن 10 سنوات على سميث الذي بسجله 38 جرمًا سابقًا، وتغريمه بمبلغ 181 جنيه استرليني بسبب الأضرار المادية التي تسبب بها.

وكان المعتدي محكوم عليه بالسجن 42 شهرًا عام 2017 لإدانته بالسرقة، ومفرج عنه بشكل مشروط أثناء ارتكابه الاعتداء على اللاعبين.

ومن المزمع إصدار القرار بحق المتهم الثاني جوردان نورثأوفر، في وقت لاحق.

  
  
     
  
festival-355e3fb3f90c2026de9573f9a7efd834-2019-11-08 22:00:03






0 de 0 commentaires pour l'article 192378



En continu

الجمعة 08 نوفمبر 2019 | 11 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:50 05:21
14°
 14° % 87 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
14°-1418°-1219°-1115°-1116°-12
  • Avoirs en devises
    18325,3

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15026 DT        1$ =2,84500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   897,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573249944|192378 673|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires