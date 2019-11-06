مداخيل صناعة مكونات الطائرات في تونس 706 مليون دولار

Mercredi 06 Novembre 2019
الأناضول - تونس / عائشة يحياوي - أعلن وزير الصناعة التونسي أن صادرات قطاع صناعات مكونات الطائرات في بلاده حققت مداخيل بقيمة ملياري دينار (706 ملايين دولار) في 2018.
وأضاف الوزير سليم الفرياني، في تصريح للصحفيين على هامش فعالية اقتصادية، أن 81 شركة تعمل في قطاع مكونات الطائرات، تشغل 17 ألف فرصة عمل.
وبدأ قطاع مكونات الطائرات نشاطه في تونس قبل 15 عاما، من خلال 10 شركات تشغل قرابة 1000 فرد.
وذكر الوزير التونسي أن قطاع الصناعة ككل في بلاده، يعتبر مصدرا حيويا للناتج المحلي، "إذ تشكل نسبة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي 25 بالمئة.
وخلال ذات الفعالية، أعلنت تونس عن تنظيمها للدورة الأولى للصالون الدولي للطيران المدني والدفاع، في الفترة بين 4 - 8 مارس/ آذار 2020، بمطار جربة جرجيس الدولي (جنوب شرق البلاد).
وقال هشام بن أحمد وزير النقل خلال الفعالية، إن "تنظيم الصالون الدولي، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاعات الطيران المدني والدفاع، خاصة في القارة الإفريقية".
وتوقع الوزير مشاركة أكثر من 250 عارضا و100 ممثل رسمي لمؤسسات دولية ناشطة في المجال؛ وسيشهد زيارة أكثر من 40 ألف شخص خلال أيامه.
ولدى تونس 9 مطارات دولية، واستقطبت خلال العام الحالي أكثر من 11.7 مليون مسافر، بزيادة 8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق الوزير التونسي.
وأضاف الوزير سليم الفرياني، في تصريح للصحفيين على هامش فعالية اقتصادية، أن 81 شركة تعمل في قطاع مكونات الطائرات، تشغل 17 ألف فرصة عمل.
وبدأ قطاع مكونات الطائرات نشاطه في تونس قبل 15 عاما، من خلال 10 شركات تشغل قرابة 1000 فرد.
وذكر الوزير التونسي أن قطاع الصناعة ككل في بلاده، يعتبر مصدرا حيويا للناتج المحلي، "إذ تشكل نسبة الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي 25 بالمئة.
وخلال ذات الفعالية، أعلنت تونس عن تنظيمها للدورة الأولى للصالون الدولي للطيران المدني والدفاع، في الفترة بين 4 - 8 مارس/ آذار 2020، بمطار جربة جرجيس الدولي (جنوب شرق البلاد).
وقال هشام بن أحمد وزير النقل خلال الفعالية، إن "تنظيم الصالون الدولي، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاعات الطيران المدني والدفاع، خاصة في القارة الإفريقية".
وتوقع الوزير مشاركة أكثر من 250 عارضا و100 ممثل رسمي لمؤسسات دولية ناشطة في المجال؛ وسيشهد زيارة أكثر من 40 ألف شخص خلال أيامه.
ولدى تونس 9 مطارات دولية، واستقطبت خلال العام الحالي أكثر من 11.7 مليون مسافر، بزيادة 8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفق الوزير التونسي.
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Par:BenMoussa ( )
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