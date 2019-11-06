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قدم: دورتموند يقلب الطاولة على انتر في أبطال أوروبا

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
الأناضول - قلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، الطاولة على ضيفه انتر ميلان الإيطالي وعاد من تأخره بهدفين لفوز بثلاثية ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


حسم انتر ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدفين عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والأوروغوياني ماتياس فيتشينو في الدقيقة 5 و40.



وعاد دورتموند في الشوط الثاني ليقلب الطاولة على ضيوفه بثلاثية عبر المغربي أشرف حكيمي (هدفين) في الدقيقتين 51 و77، وجوليان براندت في الدقيقة 64.


وفي وقت سابق الثلاثاء بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل برشلونة الإسباني سلبيًا مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.


بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن دورتموند، وانتر ميلان الثالث بـ 4 نقاط، وسلافيا براغ الرابع و الأخير بنقطتين.

  
  
     
  
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