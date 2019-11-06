قدم: دورتموند يقلب الطاولة على انتر في أبطال أوروبا

Mercredi 06 Novembre 2019
الأناضول - قلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، الطاولة على ضيفه انتر ميلان الإيطالي وعاد من تأخره بهدفين لفوز بثلاثية ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
حسم انتر ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدفين عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والأوروغوياني ماتياس فيتشينو في الدقيقة 5 و40.
وعاد دورتموند في الشوط الثاني ليقلب الطاولة على ضيوفه بثلاثية عبر المغربي أشرف حكيمي (هدفين) في الدقيقتين 51 و77، وجوليان براندت في الدقيقة 64.
وفي وقت سابق الثلاثاء بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل برشلونة الإسباني سلبيًا مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.
بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن دورتموند، وانتر ميلان الثالث بـ 4 نقاط، وسلافيا براغ الرابع و الأخير بنقطتين.
حسم انتر ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدفين عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والأوروغوياني ماتياس فيتشينو في الدقيقة 5 و40.
وعاد دورتموند في الشوط الثاني ليقلب الطاولة على ضيوفه بثلاثية عبر المغربي أشرف حكيمي (هدفين) في الدقيقتين 51 و77، وجوليان براندت في الدقيقة 64.
وفي وقت سابق الثلاثاء بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تعادل برشلونة الإسباني سلبيًا مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي.
بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن دورتموند، وانتر ميلان الثالث بـ 4 نقاط، وسلافيا براغ الرابع و الأخير بنقطتين.
En continu
- Hier 22:24 توقيف سامي الفهري بتهمة غسيل الأموال
- Hier 12:58 الصحفية سماح مفتاح تقاضي التهامي العبدولي
- Hier 11:27 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:48
|17:20
|14:56
|12:10
|06:48
|05:19
|
16°
|19°
|% 93
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|19°-14
|20°-14
|22°-13
|17°-12
|19°-12
Follow @babnet_Tunisie
(283 912) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 386) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 98 164) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 683) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 402) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 265) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 92 844) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 91 903) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 019) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 74 366) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 925) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 348) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 973) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 969) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 067) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 391) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 333) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 194) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 821) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 537) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
Par:slimene (France )
Sur: التصرف في المياه في تونس: البنك العالمي يدعو الى الترفيع في معاليم الاستهلاك