السعودية تخفض أسعار البنزين اعتبارا من الأحد

Dimanche 20 Octobre 2019
الأناضول - خفضت السعودية أسعار البنزين اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نهاية العام.
جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لشركة أرامكو مزود النفط الرئيس في البلاد، اطلعت عليه الأناضول.
ووفق أسعار البنزين المحدثة التي سيتم العمل بها ابتداءً من 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى نهاية العام 2019 سيكون سعر لتر البنزين 91 أوكتان 1.50 ريال (0.4 دولار) بدلاً من 1.53 ريال ((0.408 دولارا) وبنزين 95 أوكتان2.05 ريال (0.55 دولار) بدلا من 2.18 ريال (0.58 دولار) لكل لتر .
وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.
وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط 10.4 ملايين برميل يومي، وثالث أكبر المنتجين.
جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لشركة أرامكو مزود النفط الرئيس في البلاد، اطلعت عليه الأناضول.
ووفق أسعار البنزين المحدثة التي سيتم العمل بها ابتداءً من 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى نهاية العام 2019 سيكون سعر لتر البنزين 91 أوكتان 1.50 ريال (0.4 دولار) بدلاً من 1.53 ريال ((0.408 دولارا) وبنزين 95 أوكتان2.05 ريال (0.55 دولار) بدلا من 2.18 ريال (0.58 دولار) لكل لتر .
وأفادت أرامكو السعودية أن ذلك يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.
وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط 10.4 ملايين برميل يومي، وثالث أكبر المنتجين.
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Par:slimene (France )
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