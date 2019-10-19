معتز مطر: منذ 8 سنوات وهم يبحثون عن خائن واحد في الجيش التونسي ولم يجدوه..

Samedi 19 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
أثنى الإعلامي المصري المعارض للانقلاب الدموي معتز مطر على تونس وجيشها، ووصف بلادنا بعبارات جميلة، قال تونس هي الثورة والكرامة والديمقراطية والحرية والمستقبل بإذن الله، وأضاف معتز انه يجب توجيه الشكر للجيش التونسي الذي جاهد النفس، وقال إن مجاهدة النفس تتمثل في ان حثالة المتصهينين العرب عرضوا على الجيش اغراءات كبيرة "عشان الجيش التونسي يلعب لعبتو ويرجع الشعب لحضيرتو" ، منذ 8 سنوات وهم يبحثون عن خائن واحد في الجيش التونسي ولم يجدوه، لم يعثروا على خائن واحد مثل حفتر او السيسي، هكذا عبر معتز والكثير من أمثال معتز.
لم يصدر ذلك عن معتز فقط بل هو السمت العام لجميع التعليقات التي أثنت وباركت التجربة التونسية ورأت فيها المشكاة، حتى الكتاب الذي يستنكفون من الحديث عن الجيوش العربية ويجرمون إقحامها في الشأن المدني السياسي ولديهم حساسية مفرطة من العسكر، تعرضوا الى خصال جيشنا وأثنوا عليه. هذه المؤسسة التي لم تخذل ولم تخن ولا هي تخندقت ضد الشعب، رغم نداءات الجبناء واستجداء العملاء ورغم فئران البيانات الأولى الذين ارهقونا وما زالوا.. انتهت كل تلك الدعوات وتعرى أصحابها أمام الشعب ومازالت ستعريهم تونس أكثر، بينما نحتَ جيشنا اسمه الى في صفحة من أعظم الصفحات في تاريخ بلادنا.
أثنى الإعلامي المصري المعارض للانقلاب الدموي معتز مطر على تونس وجيشها، ووصف بلادنا بعبارات جميلة، قال تونس هي الثورة والكرامة والديمقراطية والحرية والمستقبل بإذن الله، وأضاف معتز انه يجب توجيه الشكر للجيش التونسي الذي جاهد النفس، وقال إن مجاهدة النفس تتمثل في ان حثالة المتصهينين العرب عرضوا على الجيش اغراءات كبيرة "عشان الجيش التونسي يلعب لعبتو ويرجع الشعب لحضيرتو" ، منذ 8 سنوات وهم يبحثون عن خائن واحد في الجيش التونسي ولم يجدوه، لم يعثروا على خائن واحد مثل حفتر او السيسي، هكذا عبر معتز والكثير من أمثال معتز.
لم يصدر ذلك عن معتز فقط بل هو السمت العام لجميع التعليقات التي أثنت وباركت التجربة التونسية ورأت فيها المشكاة، حتى الكتاب الذي يستنكفون من الحديث عن الجيوش العربية ويجرمون إقحامها في الشأن المدني السياسي ولديهم حساسية مفرطة من العسكر، تعرضوا الى خصال جيشنا وأثنوا عليه. هذه المؤسسة التي لم تخذل ولم تخن ولا هي تخندقت ضد الشعب، رغم نداءات الجبناء واستجداء العملاء ورغم فئران البيانات الأولى الذين ارهقونا وما زالوا.. انتهت كل تلك الدعوات وتعرى أصحابها أمام الشعب ومازالت ستعريهم تونس أكثر، بينما نحتَ جيشنا اسمه الى في صفحة من أعظم الصفحات في تاريخ بلادنا.
En continu
- Hier 21:23 وتبقى شهرزاد حلما يعانق الوطن
- Hier 18:29 رضا شرف الدين يستقبل من رئاسة النجم الساحلي
- Hier 17:15 نـعـي الوعي
- Hier 16:39 الإمارات تقترح علينا رؤساء حكومة ..!
- Hier 16:11 مائدة مستديرة حول ''التمويل البديل للأفلام''
- Hier 11:23 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 10:51 Compétition à la mémoire de Kais Safraoui
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:06
|17:40
|15:12
|12:11
|06:30
|05:04
|
22°
|32°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|32°-21
|31°-21
|30°-22
|28°-21
|28°-20
Follow @babnet_Tunisie
(278 360) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 595) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 211) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 145) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 91 816) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 91 107) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 86 873) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 258) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 68 672) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 67 544) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 67 524) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 053) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 414) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 355) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 62 129) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 802) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 791) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 602) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 56 222) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 54 205) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:Goldabdo ( )
Sur: النوري اللجمي: حركة النهضة تعادينا لاننا رفضنا منح اجازة لقناة الزيتونة