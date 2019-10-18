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نـعـي الوعي

Vendredi 18 Octobre 2019

Vendredi 18 Octobre 2019
قيس بن مفتاح

تنعى عائلتي صاحب الوصاية وصاحب الولاية و العائلات المتصاهرة الفاهم والقافز و الفايق والنخبة فاصل الفقيد المأسوف عليه " الذوق العام" الذي وافاه الأجل المحتوم إثر حادث "وعي" أليم تسبب فيه فئة من بين الشعبويين الفرحين بنتيجة الانتخابات ممن أصابهم فيروس المبادرات المجتمعية من حملات نظافة و مطالعة ومقاطعة وغيرها من المبادرات التي تنبذها عائلات الفقيد وترفض المساهمة فيها أو تأطيرها في المسار الصحيح بأي شكل من الأشكال...



وإذ تعبر العائلات عن شكرها لكل المواقف المستنكرة والمنددة بالحادث الأليم فإنها تستغرب مظاهر الدعم والفرحة الواردة من الخارج وخاصة بعض الشعوب العربية التي عبرت عن إعجابها وانبهارها بما يحصل في تونس بمناسبة الانتخابات وتنبه هؤلاء بأخذ الحيطة والحذر مما قد يصيب مجتمعاتهم من عدوى "حالة الوعي" وآثارها الوخيمة عليهم في حياتهم اليومية وأسلوب حياتهم كما تعلمهم أنها على خلافهم فإنها تعيش حالة جزع وخوف وقلق من المستقبل المظلم بسبب نتيجة الصندوق التى كانت بأرقام ونسب لا تراعي رؤيتها وفهمها للعملية الديمقراطية .
موكب الفرق وقبول التعازي يوميا بحسينية * الحوار والمواقع القريبة والمتوافقة وحسب جدول توزيع المهام .
*الحسينية : مبنى تقام فيه مجالس العزاء

  
  
     
  
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