سي قيس عندك بحريّة يا ريّس ..!

Lundi 14 Octobre 2019
بقلم / منجي باكير
أمّا و قد آلت اليك الرئاسة يا سي قيس في استحقاق انتخابي ساحق ممزوج بمحبة شعبية وارفة و مسنود بعمود شباب الوطن و في صيغة سهلة سلسة بعيدة عن وسخ المؤامرات والتكمبينات و الإسنادات و الولاءات الحزبية ، صيغة زلزلت عروش الاحزاب و التنظيمات و ابهرت كل العالم …فإنّنا نبارك لك هذا المنصب ونرجو أن نرى لهذا المنصب معك مفهومه الصّحيح و النقي نقاء هذا الوطن .
لا اخفيك السيد الرئيس أنّك ستكتشف اكثر مما علمت دنس كثير من الحراك السياسي وخصوصا الإعلامي ، و انه سيصيبك منهم اذى كثيرا و انهم سيسعون توددا لاستمالتك او هم سيجتهدون في التضييق عليك و مهاجمتك لانهم ( انجاس مناكيد ) ،،، لكننا متفائلون انك ستكون ( قدّها و اكثر ) و ستكون ( يا جبل ما يهزك ريح ) و ستكون ايضا وفيا لمبادئك ...
السيّد الرئيس سوف لن نحمّلك أكثر من طاقتك و لن نطلب منك أن تفتح لنا مغارة علي بابا أو أن تغرقنا في إنجازات مصباح علاء الدين !
فقط نطلب منك أن تركّز ضمن مؤسّسة الحكم التي ستشاركك حكم البلاد على عناوين عريضة تشّكل الخارطة العامّة للمسار المنتظر للبلاد و الذي يعزّز مكتسبات الثورة التونسية و تعبّر عن رغبات الشعب الذي انتخبكم و منحكم ثقته بكل إرادة و محبة .
نطلب ردّ الاعتبار للموَاطَنَة :و نعني بذلك تجسيد القيمة الفعلية للمواطن التونسي و إيلاءه المكانة الحقيقية في العملية السياسية و مظاهر الحياة العامة و تمكينه من حقّه في إبداء رأيه بلا إقصاء و لا تهميش ، كذلك تمتيعه بحقوقه الأساسية (و بلا تفرقة ) في التعليم و الشغل و الصحّة و السكن و العيش بكرامة حتّى يرجع الولاء الحقيقي لهذا الوطن العزيز و توطيد حبّه و العمل تحت رايته و الذود عنه و أخيرا الإعتزاز بالإنتماء إليه الذي كان ينقصه طيلة العقود الماضية
كما نطلب و في سياق عامّ و لكنّه ضروري العمل على فكّ البلاد من براثن البنك العالمي و ما كبّل به البلاد من قروض مجحفة و ما تبعها من تحكّم في سياسات البلاد الداخلية و الخارجيّة ممّا ترتّب عنه نوعا من الاستعمارو التّبعيّة العمياء في مجالات الاقتصاد و التعليم و الثقافة و حتّى في تقنين كيفيّة عيش المواطن و تحديد مطامحه …
كذلك من الضروري فتح البوّابة الشرقيّة ،و نعني بها الانفتاح السياسي و الاقتصادي و الثقافي على الشرق انطلاقا من الشرق الأوسط الى الشرق الأدنى بما فيها اليابان و الصين ، و الامتناع عن الانفتاح الاجباري على الغرب و الخنوع الى املاءاته و شروطه و تحكّماته ،،،
هذه بعض العناوين العريضة التي نأمل أن تكون في اعتبارك و أن تُدرجها في جداول أعمالك القادمة في نطاق صلاحياتك طبعا .
أمّا و قد آلت اليك الرئاسة يا سي قيس في استحقاق انتخابي ساحق ممزوج بمحبة شعبية وارفة و مسنود بعمود شباب الوطن و في صيغة سهلة سلسة بعيدة عن وسخ المؤامرات والتكمبينات و الإسنادات و الولاءات الحزبية ، صيغة زلزلت عروش الاحزاب و التنظيمات و ابهرت كل العالم …فإنّنا نبارك لك هذا المنصب ونرجو أن نرى لهذا المنصب معك مفهومه الصّحيح و النقي نقاء هذا الوطن .
لا اخفيك السيد الرئيس أنّك ستكتشف اكثر مما علمت دنس كثير من الحراك السياسي وخصوصا الإعلامي ، و انه سيصيبك منهم اذى كثيرا و انهم سيسعون توددا لاستمالتك او هم سيجتهدون في التضييق عليك و مهاجمتك لانهم ( انجاس مناكيد ) ،،، لكننا متفائلون انك ستكون ( قدّها و اكثر ) و ستكون ( يا جبل ما يهزك ريح ) و ستكون ايضا وفيا لمبادئك ...
السيّد الرئيس سوف لن نحمّلك أكثر من طاقتك و لن نطلب منك أن تفتح لنا مغارة علي بابا أو أن تغرقنا في إنجازات مصباح علاء الدين !
فقط نطلب منك أن تركّز ضمن مؤسّسة الحكم التي ستشاركك حكم البلاد على عناوين عريضة تشّكل الخارطة العامّة للمسار المنتظر للبلاد و الذي يعزّز مكتسبات الثورة التونسية و تعبّر عن رغبات الشعب الذي انتخبكم و منحكم ثقته بكل إرادة و محبة .
نطلب ردّ الاعتبار للموَاطَنَة :و نعني بذلك تجسيد القيمة الفعلية للمواطن التونسي و إيلاءه المكانة الحقيقية في العملية السياسية و مظاهر الحياة العامة و تمكينه من حقّه في إبداء رأيه بلا إقصاء و لا تهميش ، كذلك تمتيعه بحقوقه الأساسية (و بلا تفرقة ) في التعليم و الشغل و الصحّة و السكن و العيش بكرامة حتّى يرجع الولاء الحقيقي لهذا الوطن العزيز و توطيد حبّه و العمل تحت رايته و الذود عنه و أخيرا الإعتزاز بالإنتماء إليه الذي كان ينقصه طيلة العقود الماضية
كما نطلب و في سياق عامّ و لكنّه ضروري العمل على فكّ البلاد من براثن البنك العالمي و ما كبّل به البلاد من قروض مجحفة و ما تبعها من تحكّم في سياسات البلاد الداخلية و الخارجيّة ممّا ترتّب عنه نوعا من الاستعمارو التّبعيّة العمياء في مجالات الاقتصاد و التعليم و الثقافة و حتّى في تقنين كيفيّة عيش المواطن و تحديد مطامحه …
كذلك من الضروري فتح البوّابة الشرقيّة ،و نعني بها الانفتاح السياسي و الاقتصادي و الثقافي على الشرق انطلاقا من الشرق الأوسط الى الشرق الأدنى بما فيها اليابان و الصين ، و الامتناع عن الانفتاح الاجباري على الغرب و الخنوع الى املاءاته و شروطه و تحكّماته ،،،
هذه بعض العناوين العريضة التي نأمل أن تكون في اعتبارك و أن تُدرجها في جداول أعمالك القادمة في نطاق صلاحياتك طبعا .
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Par:Momolecool (Belgium )
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