سي قيس عندك بحريّة يا ريّس ..!

Lundi 14 Octobre 2019



أمّا و قد آلت اليك الرئاسة يا سي قيس في استحقاق انتخابي ساحق ممزوج بمحبة شعبية وارفة و مسنود بعمود شباب الوطن و في صيغة سهلة سلسة بعيدة عن وسخ المؤامرات والتكمبينات و الإسنادات و الولاءات الحزبية ، صيغة زلزلت عروش الاحزاب و التنظيمات و ابهرت كل العالم …فإنّنا نبارك لك هذا المنصب ونرجو أن نرى لهذا المنصب معك مفهومه الصّحيح و النقي نقاء هذا الوطن .لا اخفيك السيد الرئيس أنّك ستكتشف اكثر مما علمت دنس كثير من الحراك السياسي وخصوصا الإعلامي ، و انه سيصيبك منهم اذى كثيرا و انهم سيسعون توددا لاستمالتك او هم سيجتهدون في التضييق عليك و مهاجمتك لانهم ( انجاس مناكيد ) ،،، لكننا متفائلون انك ستكون ( قدّها و اكثر ) و ستكون ( يا جبل ما يهزك ريح ) و ستكون ايضا وفيا لمبادئك ...السيّد الرئيس سوف لن نحمّلك أكثر من طاقتك و لن نطلب منك أن تفتح لنا مغارة علي بابا أو أن تغرقنا في إنجازات مصباح علاء الدين !فقط نطلب منك أن تركّز ضمن مؤسّسة الحكم التي ستشاركك حكم البلاد على عناوين عريضة تشّكل الخارطة العامّة للمسار المنتظر للبلاد و الذي يعزّز مكتسبات الثورة التونسية و تعبّر عن رغبات الشعب الذي انتخبكم و منحكم ثقته بكل إرادة و محبة .نطلب ردّ الاعتبار للموَاطَنَة :و نعني بذلك تجسيد القيمة الفعلية للمواطن التونسي و إيلاءه المكانة الحقيقية في العملية السياسية و مظاهر الحياة العامة و تمكينه من حقّه في إبداء رأيه بلا إقصاء و لا تهميش ، كذلك تمتيعه بحقوقه الأساسية (و بلا تفرقة ) في التعليم و الشغل و الصحّة و السكن و العيش بكرامة حتّى يرجع الولاء الحقيقي لهذا الوطن العزيز و توطيد حبّه و العمل تحت رايته و الذود عنه و أخيرا الإعتزاز بالإنتماء إليه الذي كان ينقصه طيلة العقود الماضيةكما نطلب و في سياق عامّ و لكنّه ضروري العمل على فكّ البلاد من براثن البنك العالمي و ما كبّل به البلاد من قروض مجحفة و ما تبعها من تحكّم في سياسات البلاد الداخلية و الخارجيّة ممّا ترتّب عنه نوعا من الاستعمارو التّبعيّة العمياء في مجالات الاقتصاد و التعليم و الثقافة و حتّى في تقنين كيفيّة عيش المواطن و تحديد مطامحه …كذلك من الضروري فتح البوّابة الشرقيّة ،و نعني بها الانفتاح السياسي و الاقتصادي و الثقافي على الشرق انطلاقا من الشرق الأوسط الى الشرق الأدنى بما فيها اليابان و الصين ، و الامتناع عن الانفتاح الاجباري على الغرب و الخنوع الى املاءاته و شروطه و تحكّماته ،،،هذه بعض العناوين العريضة التي نأمل أن تكون في اعتبارك و أن تُدرجها في جداول أعمالك القادمة في نطاق صلاحياتك طبعا .