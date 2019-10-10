Jeudi 10 Octobre 2019
أبو مــــــازن
أقنعني اعتذار التاسعة لبث الحوار المسجل فهي تخشى التشويش عن المرشح الذي خرج للتو من السجن. لا يهمّ التوانسة أنّ آري العميل الصهيوني قدم الى تونس واستدعي داخل بيت المرشح للرئاسة ولا يهمّنا أنّه قاسمه العشاء في ذكرى وفاة ابنه. ماذا قال آري غير الخير كل الخير ومحاولته المساهمة في اصلاح ما أفسده صهيوني آخر أسمه هنري ليفي. المرشح الحنين يحلم بجمع شمل الليبين واصلاح ذات البين بين غرب وشرق ليبيا بالاستعانة ببوتين.
لم يقل شيئا آري غير أنّه كان ضيفا ليومين ليمضي المرشح عقدا أولا مع شركة بريطانية بواسطة "زروق " ويقترب أكثر فأكثر من سلطة القرار الأمريكي فيستعين بالبيت الأبيض لحكم التونسيين لا سيّما وأنّه محاط بأناس غير مخلصين حسب قول المرشح.
آري قد قبض أموالا وسلّم عربونا بواسطة شيك ب150 ألف دولار أي ما يعادل مليون و خمسة وعشرين ألف كيس مقرونة فلّة .كان آري نصوحا للمرشح اذ أمره بالالتزام بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه والظهور بمظهر المحافظ كأول خطوة للفوز بكرسي الرئاسة. تبا للصهاينة يبيعون القرود ويضحكون على المشتري.
أقنعني اعتذار التاسعة لبث الحوار المسجل فهي تخشى التشويش عن المرشح الذي خرج للتو من السجن. لا يهمّ التوانسة أنّ آري العميل الصهيوني قدم الى تونس واستدعي داخل بيت المرشح للرئاسة ولا يهمّنا أنّه قاسمه العشاء في ذكرى وفاة ابنه. ماذا قال آري غير الخير كل الخير ومحاولته المساهمة في اصلاح ما أفسده صهيوني آخر أسمه هنري ليفي. المرشح الحنين يحلم بجمع شمل الليبين واصلاح ذات البين بين غرب وشرق ليبيا بالاستعانة ببوتين.
لم يقل شيئا آري غير أنّه كان ضيفا ليومين ليمضي المرشح عقدا أولا مع شركة بريطانية بواسطة "زروق " ويقترب أكثر فأكثر من سلطة القرار الأمريكي فيستعين بالبيت الأبيض لحكم التونسيين لا سيّما وأنّه محاط بأناس غير مخلصين حسب قول المرشح.
آري قد قبض أموالا وسلّم عربونا بواسطة شيك ب150 ألف دولار أي ما يعادل مليون و خمسة وعشرين ألف كيس مقرونة فلّة .كان آري نصوحا للمرشح اذ أمره بالالتزام بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه والظهور بمظهر المحافظ كأول خطوة للفوز بكرسي الرئاسة. تبا للصهاينة يبيعون القرود ويضحكون على المشتري.
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: آري بن ميناشي والحوار المصادر