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آري بن ميناشي والحوار المصادر

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
أبو مــــــازن

أقنعني اعتذار التاسعة لبث الحوار المسجل فهي تخشى التشويش عن المرشح الذي خرج للتو من السجن. لا يهمّ التوانسة أنّ آري العميل الصهيوني قدم الى تونس واستدعي داخل بيت المرشح للرئاسة ولا يهمّنا أنّه قاسمه العشاء في ذكرى وفاة ابنه. ماذا قال آري غير الخير كل الخير ومحاولته المساهمة في اصلاح ما أفسده صهيوني آخر أسمه هنري ليفي. المرشح الحنين يحلم بجمع شمل الليبين واصلاح ذات البين بين غرب وشرق ليبيا بالاستعانة ببوتين.


لم يقل شيئا آري غير أنّه كان ضيفا ليومين ليمضي المرشح عقدا أولا مع شركة بريطانية بواسطة "زروق " ويقترب أكثر فأكثر من سلطة القرار الأمريكي فيستعين بالبيت الأبيض لحكم التونسيين لا سيّما وأنّه محاط بأناس غير مخلصين حسب قول المرشح.

آري قد قبض أموالا وسلّم عربونا بواسطة شيك ب150 ألف دولار أي ما يعادل مليون و خمسة وعشرين ألف كيس مقرونة فلّة .كان آري نصوحا للمرشح اذ أمره بالالتزام بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه والظهور بمظهر المحافظ كأول خطوة للفوز بكرسي الرئاسة. تبا للصهاينة يبيعون القرود ويضحكون على المشتري.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 190760

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 20h 29m |           
تبا لنبيل القروي و عصاباته وكل من أعانه و ناصره
اللهم أنصرنا على القوم الضالمين
اللهم أنصرنا على القوم الكافرين

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 20h 22m |           

هذا الكلب المصروع , نبيل القروي ,متهم بالرشاوي و تبويض الأموال و التهرب الضريبي , تمويل خارجي بملايين الدولارات , إستعمال ضغوط دولية من أمريكا و روسيا و إسرائيل و شراء ذمم رجال أعمال فاسدين , التجسس على معارضيه و يسب الله جل جلاله علنا و يقول كلام البذيء أمام الناس و لا يحترم لا كبير و لا صغير و إنما يستغل ضعفهم و قلة ذات اليد و فقرهم و مرضهم , كل هذا ليحكم تونس كما يشاء و يفعل فيها ما يشاء ,هذا ما تعلمه من بالسكوني المافيا ؟ حتى "بابلو
إسكوبار" لم يتأمر على الدولة الكولومبية , هذا إبليس على وجه الارض
https://youtu.be/SpZsDKuNzNA

Elghazali  (France)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 20h 18m |           
Après tout Karoui reste plus fiable que l'oiseau rare du cheikh .On ne sait rien sur les oiseaux , peut être on va avoir la surprise du retour du Khilafat avec El Amir said . Tant qu'il est soutenu par Ennahdha , Moi je vote le diable plutôt que un islamiste ikhouani.



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