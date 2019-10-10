القروي ينفي أي ''توافق'' مقابل خروجه من السجن

Jeudi 10 Octobre 2019



الأناضول

- تونس/ عادل الثابتي - نفى المرشح الرئاسي التونسي، نبيل القروي، الخميس، أن يكون خروجه من السجن نتيجة لأي "توافق"، مؤكدا أن الإفراج عنه جرى بفضل "القضاء المستقل".جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها أمام مقر حزبه بالعاصمة التونسية، المرشح الذي أفرج عنه القضاء، مساء الأربعاء، بعد شهر ونصف الشهر من توقيفه على خلفية اتهامات بـ"الفساد".وقال القروي: " لم أقم بأي توافق مع أي طرف سياسي.. لا مع النهضة ولا مع الحكومة ولا مع يوسف الشاهد (رئيس الحكومة)".وأضاف أن "الفضل يعود للقضاء المستقل الذي أخرجني من السجن لأني مظلوم".وحول التوافقات الممكنة عقب صدور النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية المقامة الأحد الماضي، وحصول حزبه "قلب تونس" على المركز الثاني، قال: "لسنا مستعجلين على التوافقات، نُكمل الانتخابات الرئاسية ونرى النتائج النهائية للتشريعية.. ربما هناك مفاجآت.. وبعد ذلك نتحدث".وعبّر القروي عن فرحته بخروجه من السجن مشيدا بـ "توسّع" حزبه.وقال: "دخلت السجن وعائلتي الكبرى .. حزبي.. فيه ألف (شخص)، وخرجت منه وعائلتي أصبحت تضم نصف مليون"، في إشارة إلى عدد الأصوات التي حصل عليها في الدور الأول للانتخابات الرئاسية.وأشار القروي إلى قصر مدة حملته الانتخابية (يومان فقط)، مؤكدا - مع ذلك- على أنه "سيخوض الانتخابات وسينتصر".ومن المنتظر أن يواجه القروي، الجمعة، المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيّد، في مناظرة تلفزيونية، وفق تصريح إذاعي لمدير الاتصال للتلفزيون التونسي الرسمي إلياس الجراية.وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، أوقف الأمن التونسي القروي، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه، قبل أن يتم الإفراج عنه الأربعماء.وبالدور الأول للرئاسية المقام في سبتمبر/أيلول الماضي، حصل القروي على 15.6 بالمائة من الأصوات، ليحلّ خلف سعيّد الذي حصد 18.4 بالمائة، ويترشح الثنائي إلى الجولة الثانية المقررة الأحد.