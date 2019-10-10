Jeudi 10 Octobre 2019
كتبه / توفيق الزعفوري...
أسوق لكم أخبارا عن جوائز نوبل لهذا العام في مختلف العلوم و الآداب و الفنون، لست أدري إن كانت أخبارا سارة، أم هي صادمة، الأكيد أنها سارة، لأصحابها الذين جعلوا من دينهم عملا و عملا و لاشيء غير العمل، و صادمة لأنها لم تكن من نصيب أي عربي، و في أي مجال..
- جائزة نوبل للآداب حاز عليها مناصفة الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، و الكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك..
- جائزة نوبل للطب تقاسمها كل من الأمريكيين ويليام كايلن وغريج سيمنزا و البريطاني السير بيتر راتكليف.
و سيكون الإعلان عن بقية الجوائز، الكيمياء و الفيزياء، و السلام، في غضون الأسبوع الجاري...
و كان قد أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم أيضا عن العشر دول التي حازت على أكثر جوائز نوبل، و كانوا على التوالي :
الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا ، فرنسا، السويد، أستراليا، سويسرا، النمسا، الدنمارك، و اخيرا إيطاليا... و غابت طبعا كل الدول العربية و الإسلامية التي إنشغلت على ما يبدو بصراعاتها الجانبية و دخلت في حروب لا نهاية لها من أجل استرجاع أمجاجها الضائعة، و انتهت إلى قاع الإنسانية و الحضارة..
أما في تونس فإننا سنشهد غدا المناظرة التلفزية للدور الثاني الإنتخابات الرئاسية، بين نبيل القروي و قيس سعيد و هي سياسيا تعد مكسبا، و أجمل تجليات الممارسة الديمقراطية، أن يتقدم مرشحان أمام ناخبيهم خلافا لمل الجول العربية الأخرى، يكون الإمتيازات و التميز، سياسيا، تستحق عليه تونس جائزة نوبل للإنتخابات!!!
أسوق لكم أخبارا عن جوائز نوبل لهذا العام في مختلف العلوم و الآداب و الفنون، لست أدري إن كانت أخبارا سارة، أم هي صادمة، الأكيد أنها سارة، لأصحابها الذين جعلوا من دينهم عملا و عملا و لاشيء غير العمل، و صادمة لأنها لم تكن من نصيب أي عربي، و في أي مجال..
- جائزة نوبل للآداب حاز عليها مناصفة الكاتب النمساوي بيتر هاندكه، و الكاتبة البولندية أولجا توكارتشوك..
- جائزة نوبل للطب تقاسمها كل من الأمريكيين ويليام كايلن وغريج سيمنزا و البريطاني السير بيتر راتكليف.
و سيكون الإعلان عن بقية الجوائز، الكيمياء و الفيزياء، و السلام، في غضون الأسبوع الجاري...
و كان قد أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم أيضا عن العشر دول التي حازت على أكثر جوائز نوبل، و كانوا على التوالي :
الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا ، فرنسا، السويد، أستراليا، سويسرا، النمسا، الدنمارك، و اخيرا إيطاليا... و غابت طبعا كل الدول العربية و الإسلامية التي إنشغلت على ما يبدو بصراعاتها الجانبية و دخلت في حروب لا نهاية لها من أجل استرجاع أمجاجها الضائعة، و انتهت إلى قاع الإنسانية و الحضارة..
أما في تونس فإننا سنشهد غدا المناظرة التلفزية للدور الثاني الإنتخابات الرئاسية، بين نبيل القروي و قيس سعيد و هي سياسيا تعد مكسبا، و أجمل تجليات الممارسة الديمقراطية، أن يتقدم مرشحان أمام ناخبيهم خلافا لمل الجول العربية الأخرى، يكون الإمتيازات و التميز، سياسيا، تستحق عليه تونس جائزة نوبل للإنتخابات!!!
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Par:ajanoub (France )
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