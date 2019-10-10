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حتى نتجنب سيناريو اعادة الانتخابات التشريعية ...

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
مرتجى محجوب

في ظل الصراع الوجودي بين الأحزاب الرئيسية التونسية و الاستحالة العملية الحالية لعقد تحالفات و توافقات من أجل تشكيل أغلبية برلمانية و حكومية جديدة ، و حتى نتفادى اللجوء لاعادة الانتخابات التشريعية مع ما يتضمنه الأمر من صعوبات و تداعيات سياسية و مالية و شعبية ، فان الحل تقريبا الوحيد المتبقي ، يتمثل في توافق الاحزاب الرئيسية و المنظمات الوطنية الكبرى و على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف على حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة ، وفق برنامج انقاذ و اصلاحات مستعجلة ، متوسطة و طويلة المدى يصادق عليه جميع المشاركين .


بعبارة أخرى ، و أمام ما يواجهه الوطن من تحديات و أولويات اقتصادية و اجتماعية : الاتجاه نحو حكومة تنأى بنفسها أقصى المستطاع عن التجاذبات السياسية التي لم يعد يتحملها الوطن ، في ظل عدم نجاحنا إلى حد الآن في تطبيع الحياة السياسية التونسية و الانتقال من الصراع و التناحر الوجودي المكبل و المدمر نحو تنافس على الأفكار و البرامج و الرؤى ، كما هو حال جل الديموقراطيات العريقة في العالم .

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 190733

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 12h 33m |           
دبر على روحك يا محجوب، كل مرة تفوز فيها النهضة تطالبوا بحكومة كفاءات لتعودوا من تحت الأنقاض التي أوقعها عاى رؤوسكم الناخبين، إعادة الإنتخابات أفضل من إعادة المهزلة التي حصلت سنة 2013

Kamelnet  ()  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 11h 59m |           
معناها خاسرين مليارات علي الانتخابات مشاو في الزبلة ...ملا بهامة...هاكاهو الي ما تساعدوش نتاءج الانتخابات يدور ديسك الكفاءات...بري ارقد ..هاذه تونس الجديدة ..تونس الديمقراطية..موش متاع الي 23 سنة وهما الحيط الحيط😎



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