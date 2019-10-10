طوبال وقيادات قلب تونس يهتفون: بالروح بالدم نفديك يا نبيل

Jeudi 10 Octobre 2019



حال خروجه من السجن القى نبيل القروي كلمة في أنصاره او بالأحرى في قيادات حزبه ، تعرض فيها الى محنة السجن والشرائح التي وجدها هناك واكد ان الكثير من الشباب يقبعون في السجن نتيجة "ڨارو زطلة"، كما تعرض الى تفاصيل اخرى حول متابعته للانتخابات الرئاسية والتشريعية من خلف القضبان. وأبدى أنصار نبيل القروي يتقدمهم سفيان طوبال فرحة عارمة وصلت الى حد مقاطعة كلمته بالهتاف "بالروح بالدم نفديك يا نبيل".حين يتحول رئيس كتلة الحزب الحاكم في تونس ورئيس لجنته المركزية سفيان طوبال في بضع أشهر من رئيس النداء إلى عضو في حزب نبيل القروي يهتف بشعارات قبرتها الثورة مع بن علي، هذا يعني أن الساحة الحزبية متعفنة واهنة اوهن بكثير من بيت العنكبوت، ثم حين ندرك ان حزب النهضة الذي ينافسه طوبال ومنذ نشأته قبل 50 سنة لم يفرغ قياداته في احزاب اخرى ولا هي انشقت لتهتف باسم شخصيات وأحزاب اعدت على عجل وتم نفخها بالمال والاعلام، حينها نتأكد ان تونس تحتاج إلى أحزاب وازنة وجدية تؤثث مع النهضة حالة من التنافس السليم الذي يليق بثورتنا و انتقالنا الديمقراطي، ولا تحتاج إلى ظواهر مالية ايديولوجية متشنجة ومفبركة تلد مع الموسم الانتخابي لتموت بعده بأيام.