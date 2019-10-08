يا توانسة ، منتصرون بحول الله

Mardi 08 Octobre 2019
مرتجى محجوب
ليست انتخابات تشريعية أو رئاسية بنسب مشاركة أقل من 50 %من عدد المسجلين ، من ستحدد مسار تونس و ما أدراك ما تونس : التاريخ و الحاضر و المستقبل ، الثقافة و الفكر و الحداثة ، العلم و الاجتهاد و الريادة
أيتها التونسيات و أيها التونسيون ، منتصرون بحول الله لهويتنا و لاسلامنا و عروبتنا و لعرفنا و عاداتنا و للتقاليد .
منتصرون لانفتاحنا و اعتدالنا و ذكائنا و لباقتنا و لحسن التدبير .
قلوبنا بيضاء ناصعة و عقولنا متحررة مشعة و انسانيتنا و كرامتنا مضرب الأمثال .
تونسي و أفتخر ، و أبدا لا أحمل حقدا و لا غلا ، نور على نور أيتها التونسية المهذبة و الأنيقة و المثقفة و أيها التونسي الأصيل و المتخلق و الجميل .
أحبك وطني و أحبك شعبي و لن أتخلى عنكما أبد الدهر .
من القلب .
ليست انتخابات تشريعية أو رئاسية بنسب مشاركة أقل من 50 %من عدد المسجلين ، من ستحدد مسار تونس و ما أدراك ما تونس : التاريخ و الحاضر و المستقبل ، الثقافة و الفكر و الحداثة ، العلم و الاجتهاد و الريادة
أيتها التونسيات و أيها التونسيون ، منتصرون بحول الله لهويتنا و لاسلامنا و عروبتنا و لعرفنا و عاداتنا و للتقاليد .
منتصرون لانفتاحنا و اعتدالنا و ذكائنا و لباقتنا و لحسن التدبير .
قلوبنا بيضاء ناصعة و عقولنا متحررة مشعة و انسانيتنا و كرامتنا مضرب الأمثال .
تونسي و أفتخر ، و أبدا لا أحمل حقدا و لا غلا ، نور على نور أيتها التونسية المهذبة و الأنيقة و المثقفة و أيها التونسي الأصيل و المتخلق و الجميل .
أحبك وطني و أحبك شعبي و لن أتخلى عنكما أبد الدهر .
من القلب .
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Par:karimyousef (France )
Sur: مناظرة تلفزية بين نبيل القروي وقيس سعيد ليلة الصمت الانتخابي