Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

يا توانسة ، منتصرون بحول الله

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
مرتجى محجوب

ليست انتخابات تشريعية أو رئاسية بنسب مشاركة أقل من 50 %من عدد المسجلين ، من ستحدد مسار تونس و ما أدراك ما تونس : التاريخ و الحاضر و المستقبل ، الثقافة و الفكر و الحداثة ، العلم و الاجتهاد و الريادة


أيتها التونسيات و أيها التونسيون ، منتصرون بحول الله لهويتنا و لاسلامنا و عروبتنا و لعرفنا و عاداتنا و للتقاليد .
منتصرون لانفتاحنا و اعتدالنا و ذكائنا و لباقتنا و لحسن التدبير .

قلوبنا بيضاء ناصعة و عقولنا متحررة مشعة و انسانيتنا و كرامتنا مضرب الأمثال .

تونسي و أفتخر ، و أبدا لا أحمل حقدا و لا غلا ، نور على نور أيتها التونسية المهذبة و الأنيقة و المثقفة و أيها التونسي الأصيل و المتخلق و الجميل .

أحبك وطني و أحبك شعبي و لن أتخلى عنكما أبد الدهر .

من القلب .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190638

Ateff  (Tunisia)  |Mardi 08 Octobre 2019 à 21h 32m |           
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