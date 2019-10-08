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رسميا.. إعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي بأبطال إفريقيا

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
الأناضول - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الثلاثاء، إعادة لقاء الزمالك المصري مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

ووفقا لبيان صادر من الاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، "سيتم إعادة لقاء الزمالك و جينراسيون فوت بالقاهرة في موعد سيحدد لاحقا".


وأضاف البيان "سيتم وضع الفائز من مبارة "الزمالك وجينيراسيون فوت في التصنيف الثاني لقرعة دور المجموعات التي سيتم إقامتها الأربعاء".

وكان جينيراسيون انسحب من مباراته أمام الزمالك بعد أن قام "الكاف" بنقل المباراة من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب وتأخيرها لمدة 24 ساعة.

وبرر الفريق السنغالي وقتها موقفه بأن خطاب "كاف" وصله قبل الموعد الأول للمباراة بيوم واحد فقط وهي فترة غير كافية للوصول إلى الاسكندرية وأداء تدريبات هناك.

  
  
     
  
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