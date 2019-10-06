خطير جدا.. C'est très grave

Dimanche 06 Octobre 2019
نصرالدين السويلمي
كان يمكن أن تمر تدوينة او اشارة حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما مر الكرام، فعبارة مثل"C’est très serré " نعم قد تثير بعد الفضول وتجلب الانتباه وتبني عليها بعض الأطراف ليس أكثر، لكن وبملاحقة التدوينة على مدى 4 ساعات، والوقوف على بعض تداعياتها، تبين اننا امام نوعا من التوجيه المغلف! ليس هذا فهمي الخاص وإنما ذلك ما فهمه الكثير من النشطاء وخاصة الناشطات. ففي وقت لا يتعدى 4 ساعات وقفنا على العديد من التدوينات والتعليقات التي تؤكد أن الزرقوني كان يدفع نحو التصويت الايجابي " Vote utile"، الملفت أن جل من فهموا التدوينة على انها دعوة تكاد تكون صريحة الى التصويت الايجابي هن النساء والتفاعل كان في الغالب بالفرنسية وليس بالعربية.
اذا هي صرخة أخيرة يطلقها الزرقوني تجاه معسكر السيستام قبل فوات الاوان، انتبهوا واحتشدوا فإن المعطيات تتغير بسرعة جنونية على الأرض. لا ندري ان كانت الاشارة أحدث نوعا من الانعاش لجسم حزبي لا ينمو منذ اقتناه صاحب قناة نسمة بمن فيه، فذلك يتطلب الموارد الكبيرة لمعرفته، لكن الثابت لدينا أن عملية المسح اكدت ان الرسالة وصلت وأن الطيف الحداثوي بدا يحشد للتصويت الإيجابي، هل هو ذلك التحشيد الذي يصنع الفارق، لا نعتقد فالوقت أكثر من متاخر، لكن أبناء السيستام و مرة اخرى يؤكدون انهم على استعداد للميل نحو من نازعهم الملك ورفض الانخراط لصالحهم واختار مصلحته الخاصة وتمكن من التسيّد على السيستام بفضل قناة وجمعية خيرية وبعض النخب التي تعرض نفسها بالجملة والتفصيل، بينما ورغم الدعوات المكثفة المركزة سنقسم ابناء الثورة بين من يحلم بصعود حزب من العمق الى الواجهة بين يوم وليلة ومن يمارس التردد القاتل في انتهاج " Vote utile" رغم انه يدرك ان الامر "très serré"، رغم ذلك مازال الكثير منهم لا يدركون ان الوضعية " très sensible " وأنه إذا تجمع السيستام من جديد وواصلوا يفرقهم ، سينتقلون من "C’est très serré" إلى "C'est très grave"
انتبهوا..
كان يمكن أن تمر تدوينة او اشارة حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما مر الكرام، فعبارة مثل"C’est très serré " نعم قد تثير بعد الفضول وتجلب الانتباه وتبني عليها بعض الأطراف ليس أكثر، لكن وبملاحقة التدوينة على مدى 4 ساعات، والوقوف على بعض تداعياتها، تبين اننا امام نوعا من التوجيه المغلف! ليس هذا فهمي الخاص وإنما ذلك ما فهمه الكثير من النشطاء وخاصة الناشطات. ففي وقت لا يتعدى 4 ساعات وقفنا على العديد من التدوينات والتعليقات التي تؤكد أن الزرقوني كان يدفع نحو التصويت الايجابي " Vote utile"، الملفت أن جل من فهموا التدوينة على انها دعوة تكاد تكون صريحة الى التصويت الايجابي هن النساء والتفاعل كان في الغالب بالفرنسية وليس بالعربية.
اذا هي صرخة أخيرة يطلقها الزرقوني تجاه معسكر السيستام قبل فوات الاوان، انتبهوا واحتشدوا فإن المعطيات تتغير بسرعة جنونية على الأرض. لا ندري ان كانت الاشارة أحدث نوعا من الانعاش لجسم حزبي لا ينمو منذ اقتناه صاحب قناة نسمة بمن فيه، فذلك يتطلب الموارد الكبيرة لمعرفته، لكن الثابت لدينا أن عملية المسح اكدت ان الرسالة وصلت وأن الطيف الحداثوي بدا يحشد للتصويت الإيجابي، هل هو ذلك التحشيد الذي يصنع الفارق، لا نعتقد فالوقت أكثر من متاخر، لكن أبناء السيستام و مرة اخرى يؤكدون انهم على استعداد للميل نحو من نازعهم الملك ورفض الانخراط لصالحهم واختار مصلحته الخاصة وتمكن من التسيّد على السيستام بفضل قناة وجمعية خيرية وبعض النخب التي تعرض نفسها بالجملة والتفصيل، بينما ورغم الدعوات المكثفة المركزة سنقسم ابناء الثورة بين من يحلم بصعود حزب من العمق الى الواجهة بين يوم وليلة ومن يمارس التردد القاتل في انتهاج " Vote utile" رغم انه يدرك ان الامر "très serré"، رغم ذلك مازال الكثير منهم لا يدركون ان الوضعية " très sensible " وأنه إذا تجمع السيستام من جديد وواصلوا يفرقهم ، سينتقلون من "C’est très serré" إلى "C'est très grave"
انتبهوا..
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Par:RESA67 (France )
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