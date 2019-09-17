بعد صعود الشعبوية في الرئاسية ، لا مفر من اختيار الواقعية في التشريعية

Mardi 17 Septembre 2019



بعد الاطلاع على نتائج الانتخابات الرئاسية و ما افرزته من صعود للتيارات الشعبوية ، يصبح في رأئي ضروريا و اساسيا من اجل استقرار الوطن و تجنيبه متاهات و مغامرات لا تحمد عقباها ، و خصوصاً في ظل المناخات الوطنية و الاقليمية و الدولية الحالية ، اختيار الاحزاب الواقعية التي مارست السلطة و لو بحصيلة نسبيا سلبية و التي تدرك اكراهات الحكم و ضغوطاته الداخلية و الخارجية . و نجد في هذا الإطار كلا من حزب تحيا تونس و بديل مهدي جمعة و مشروع محسن مرزوق إضافة للنهضة المدنية التونسية .نعم ، و رغم معارضتي المعلنة و الشديدة لحكومة يوسف الشاهد و نقدي اللاذع احيانا لاداء الأخير و دعوتي الصريحة له بضرورة الاستقالة من منصبه على رأس الحكومة من اجل ضمان منافسة نزيهة و متكافئة بين كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية ، فاني احمد الله على عدم اقدام الشاهد على الاستقالة و خصوصاً في ظل توقعات بتشتت منتظر على مستوى خارطة البرلمان القادم و انعكاسات محتملة لنتائج الرئاسية على الانتخابات التشريعية .أعيد و اكرر ، تونس في ظروفها الحالية لن تتحمل شعبوية و لا اقصاء و لا تغييرات جذرية بل تنشد واقعية و برغماتية و خبرة سياسية .ناشط سياسي مستقل