Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Jassar - Allayal  

بعد صعود الشعبوية في الرئاسية ، لا مفر من اختيار الواقعية في التشريعية

Mardi 17 Septembre 2019

Mardi 17 Septembre 2019
مرتجى محجوب

بعد الاطلاع على نتائج الانتخابات الرئاسية و ما افرزته من صعود للتيارات الشعبوية ، يصبح في رأئي ضروريا و اساسيا من اجل استقرار الوطن و تجنيبه متاهات و مغامرات لا تحمد عقباها ، و خصوصاً في ظل المناخات الوطنية و الاقليمية و الدولية الحالية ، اختيار الاحزاب الواقعية التي مارست السلطة و لو بحصيلة نسبيا سلبية و التي تدرك اكراهات الحكم و ضغوطاته الداخلية و الخارجية . و نجد في هذا الإطار كلا من حزب تحيا تونس و بديل مهدي جمعة و مشروع محسن مرزوق إضافة للنهضة المدنية التونسية .
نعم ، و رغم معارضتي المعلنة و الشديدة لحكومة يوسف الشاهد و نقدي اللاذع احيانا لاداء الأخير و دعوتي الصريحة له بضرورة الاستقالة من منصبه على رأس الحكومة من اجل ضمان منافسة نزيهة و متكافئة بين كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية ، فاني احمد الله على عدم اقدام الشاهد على الاستقالة و خصوصاً في ظل توقعات بتشتت منتظر على مستوى خارطة البرلمان القادم و انعكاسات محتملة لنتائج الرئاسية على الانتخابات التشريعية .


أعيد و اكرر ، تونس في ظروفها الحالية لن تتحمل شعبوية و لا اقصاء و لا تغييرات جذرية بل تنشد واقعية و برغماتية و خبرة سياسية .

ناشط سياسي مستقل

  
  
     
  
festival-00205fc274b12a1f7b78bfd2d56ff81b-2019-09-17 10:35:05






1 de 1 commentaires pour l'article 189259

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 17 Septembre 2019 à 10h 53m |           
يا محجوب تدعي أنك كنت معارضا للشاهد ولكننا لم نر منك إلا معارضة النهضة، أما عن رأيك فاحتفظ به لنفس فالشعب قال كلمته بكل حرية ولا يحتاج وصيا عليه



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 | 18 محرم 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:54 18:26 15:45 12:21 06:03 04:35
29°
 33° % 58 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
33°-2634°-2532°-2431°-2333°-25
  • Avoirs en devises
    18248,9

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,16000 DT        1$ =2,85456 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   1099,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1568716240|189259 1382|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires