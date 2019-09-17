خبراء ماليون من تونس والبنك الدولي يبحثون الجمعة المقبل اليات ادخال السندات الخضراء لتمويل المشاريع

Mardi 17 Septembre 2019



يشارك خبراء ماليون من تونس والبنك الدولي، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 ، في ورشة لتبادل الافكار ، بشان اعداد دليل لاصدار السندات الخضراء في تونس خاصة وان هذه السندات باتت اداة تمويل عالمية منذ 10 سنوات.وأضافت هيئة السوق التي تتنظم التظاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ( مجموعة البنك الدولي) وعبر دعم من الحكومة الكندية والبنك الهنغاري "اكزيم بنك" ان هذه الورشة تكتسي أهمية كبرى وتدل على الالتزام بالتمويل الاخضر واشارت الهئية ، وفق بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني، الى ان مسؤولين ماليين تونسيين يتقدمهم وزير المالية رضا شلغوم ، سيشاركون الى جانب خبراء البنك الدولي وعديد المؤسسات المالية الدولية في هذه الورشة .وتشير بيانات نشرها البنك البنك الدولي الى قيامه منذ سنة 2008 بتجميع أكثر من 13 مليار دولار من خلال ما يقرب من 150 سندا أخضر بعشرين عملة لمستثمرين ومؤسسات استثمارية حول العالم.وبلغ عدد المشاريع التي اتسحقت التمويل عبر سندات خضراء بحلول 2018 ، زهاء 91 مشروعا وتعهدات بإجمالي 15,4 مليار دولاروقد خصصت منها 8,5 مليار دولار لدعم المشاريع في 28 بلدا، و لاتزال 6,8 ملياردولار أخرى في طريقها للصرف.وشكلت مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والنقل النظيف ، بحلول سنة 2018 ، وفق تقرير للبنك حول السندات الخضراء أكبر القطاعات في حافظة المشاريع المستحقة لسندات الخضراء ومثلت ما يقرب من 69 بالمائة من التزامات السندات الخضراء.