Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Rabee3 Shaa3er  

مطار معيتيقة يعلن نجاة طائرة مدنية قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس من قصف لقوات حفتر

Dimanche 04 Août 2019

Dimanche 04 Août 2019
الأناضول - طرابلس - قال المطار عبر حسابه على "فيسبوك" إن طائرة كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له

أعلن مطار "معيتيقة" الدولي بطرابلس نجاة طائرة مدنية، مساء الأحد، من قصف نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.


وقال المطار، عبر حسابه على "فيسبوك" ، إن طائرة "طيران البراق" (شرطة طيران ليبية خاصة) التي كانت قاصدة مطار قرطاج الدولي في تونس نجت من قصف تعرض له المطار.

ونشرت الصفحة صورة للطائرة تظهر بالقرب منها دخانا متصاعدا ناجما عن القصف، الذي لم توضح طبيعته.

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرا شائعا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه قوات حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

والسبت، دعت حكومة "الوفاق" الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، دعت المبعوث الأممي غسان سلامة إلى زيارة مطار "معيتيقة"؛ لـ"التأكد من استخدامه للأغراض المدنية فقط"، على خلفية ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، مؤخرا، بشأن "استخدام المطار لأغراض عسكرية".

  
  
     
  
festival-ad5db9981241fe83f12c5d3e7f29e2f3-2019-08-04 20:54:23






0 de 0 commentaires pour l'article 186931



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 04 أوت 2019 | 3 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:25 16:14 12:32 05:27 03:47
26°
 26° % 78 :الرطــوبة
تونــس 22°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
26°-2239°-2641°-2845°-2938°-26
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564952421|186931 3482|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires