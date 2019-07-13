كان مصر 2019: تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي

Samedi 13 Juillet 2019
وات - في ما يلي تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2019 بين تونس والسنغال من جهة, والجزائر ونيجيريا من جهة أخرى في المرحلة النهائية للمنافسة الإفريقية :
السنغال – تونس:
14 نوفمبر 1965 بتونس: السنغال – تونس 0-0
31 جانفي 2002 بكايس : السنغال – تونس 0-0
7 فيفري 2004 برادس : تونس – السنغال 1-0
23 جانفي 2008 بتامالي: تونس – السنغال 2-2
15 جانفي 2017 بفرانسفيل: السنغال – تونس 2-0
الجزائر – نيجيريا:
22 مارس 1980 بلاغوس (نهائي):نيجيريا – الجزائر 3-0
10 مارس 1982 ببنغازي: الجزائر – نيجيريا 2-1
11 مارس 1984 ببواكي : الجزائر – نيجيريا 0-0
23 ماري 1988 بالرباط: نيجيريا – الجزائر 1-1 (نيجيريا بضربات الترجيح 9-8)
02 مارس 1990 بالجزائر الجزائر – نيجيريا 5-1
16 مارس 1990 بالجزائر (نهائي).الجزائر – نيجيريا 1-0
21 جانفي 2002 بباماكو: نيجيريا – الجزائر 1-0
30 جانفي 2010 ببانقيلا: نيجيريا – الجزائر 1-0
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي المنتخب السنيغالي يوم الاحد القادم بملعب 30 جوان بالقاهرة بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في ذات اليوم بملعب الدفاع الجوي انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.
السنغال – تونس:
14 نوفمبر 1965 بتونس: السنغال – تونس 0-0
31 جانفي 2002 بكايس : السنغال – تونس 0-0
7 فيفري 2004 برادس : تونس – السنغال 1-0
23 جانفي 2008 بتامالي: تونس – السنغال 2-2
15 جانفي 2017 بفرانسفيل: السنغال – تونس 2-0
الجزائر – نيجيريا:
22 مارس 1980 بلاغوس (نهائي):نيجيريا – الجزائر 3-0
10 مارس 1982 ببنغازي: الجزائر – نيجيريا 2-1
11 مارس 1984 ببواكي : الجزائر – نيجيريا 0-0
23 ماري 1988 بالرباط: نيجيريا – الجزائر 1-1 (نيجيريا بضربات الترجيح 9-8)
02 مارس 1990 بالجزائر الجزائر – نيجيريا 5-1
16 مارس 1990 بالجزائر (نهائي).الجزائر – نيجيريا 1-0
21 جانفي 2002 بباماكو: نيجيريا – الجزائر 1-0
30 جانفي 2010 ببانقيلا: نيجيريا – الجزائر 1-0
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي المنتخب السنيغالي يوم الاحد القادم بملعب 30 جوان بالقاهرة بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في ذات اليوم بملعب الدفاع الجوي انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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|31°-21
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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