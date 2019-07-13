Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Athadda Al3alem  

كان مصر 2019: تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
وات - في ما يلي تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم 2019 بين تونس والسنغال من جهة, والجزائر ونيجيريا من جهة أخرى في المرحلة النهائية للمنافسة الإفريقية :


السنغال – تونس:

14 نوفمبر 1965 بتونس: السنغال – تونس 0-0
31 جانفي 2002 بكايس : السنغال – تونس 0-0
7 فيفري 2004 برادس : تونس – السنغال 1-0
23 جانفي 2008 بتامالي: تونس – السنغال 2-2
15 جانفي 2017 بفرانسفيل: السنغال – تونس 2-0


الجزائر – نيجيريا:
22 مارس 1980 بلاغوس (نهائي):نيجيريا – الجزائر 3-0
10 مارس 1982 ببنغازي: الجزائر – نيجيريا 2-1
11 مارس 1984 ببواكي : الجزائر – نيجيريا 0-0
23 ماري 1988 بالرباط: نيجيريا – الجزائر 1-1 (نيجيريا بضربات الترجيح 9-8)
02 مارس 1990 بالجزائر الجزائر – نيجيريا 5-1
16 مارس 1990 بالجزائر (نهائي).الجزائر – نيجيريا 1-0
21 جانفي 2002 بباماكو: نيجيريا – الجزائر 1-0
30 جانفي 2010 ببانقيلا: نيجيريا – الجزائر 1-0


وسيواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي المنتخب السنيغالي يوم الاحد القادم بملعب 30 جوان بالقاهرة بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في ذات اليوم بملعب الدفاع الجوي انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.

  
  
     
  
festival-64fbbde518516156965cb72fe7099374-2019-07-13 12:28:36






0 de 0 commentaires pour l'article 185674



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

السبت 13 جويلية 2019 | 10 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:25 05:10 03:22
38°
 39° % 19 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
39°-2536°-2432°-2430°-2331°-21
  • Avoirs en devises
    14344,4

  • (12 juill)
  • Jours d'importation
    80
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =2,87572 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juill)   1175,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563020031|185674 1541|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires