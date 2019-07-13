كان مصر 2019: تاريخ المواجهات بين المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي

Samedi 13 Juillet 2019



وات

السنغال – تونس:

الجزائر – نيجيريا:

14 نوفمبر 1965 بتونس: السنغال – تونس 0-031 جانفي 2002 بكايس : السنغال – تونس 0-07 فيفري 2004 برادس : تونس – السنغال 1-023 جانفي 2008 بتامالي: تونس – السنغال 2-215 جانفي 2017 بفرانسفيل: السنغال – تونس 2-022 مارس 1980 بلاغوس (نهائي):نيجيريا – الجزائر 3-010 مارس 1982 ببنغازي: الجزائر – نيجيريا 2-111 مارس 1984 ببواكي : الجزائر – نيجيريا 0-023 ماري 1988 بالرباط: نيجيريا – الجزائر 1-1 (نيجيريا بضربات الترجيح 9-8)02 مارس 1990 بالجزائر الجزائر – نيجيريا 5-116 مارس 1990 بالجزائر (نهائي).الجزائر – نيجيريا 1-021 جانفي 2002 بباماكو: نيجيريا – الجزائر 1-030 جانفي 2010 ببانقيلا: نيجيريا – الجزائر 1-0وسيواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي المنتخب السنيغالي يوم الاحد القادم بملعب 30 جوان بالقاهرة بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره النيجيري في ذات اليوم بملعب الدفاع الجوي انطلاقا من الساعة الثامنة مساء.