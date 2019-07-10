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كان مصر 2019 - المنتخب التونسي يجري حصته التدريبية الأخيرة قبل لقاء مدغشقر

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - انهى المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الأربعاء تحضيراته للقاء الدور ربع النهائي لكأس إفريقيا (مصر 2019) و الذي سيجمعه مساء الخميس بنظيره الملغاشي انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب السلام بالقاهرة وذلك باجراء حصة تدريبية اخيرة دامت 45 دقيقة وبمشاركة كل اللاعبين في ملعب نادي شمس المحاذي لمقر إقامة المنتخب .

ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم حاول الإطار الفني استغلال هذه الحصة التدريبية الأخيرة لمزيد تعزيز وتنشيط اللياقة البدنية و ضبط بعض الجوانب الفنية والتكتيكية لإضفاء أكثر تكامل على أداء الفريق .


للتذكير يدير الحكم الكاميروني أليوم أليوم مباراة الغد بين تونس و مدغشقر كما تم تعيين مواطنيه ايفاريست منكواندي مساعدا أولا والفيس قي نوبي نقيقو مساعدا ثانيا في حين سيكون الغابوني ايريك ارنو اوتوغو كاستان حكما رابعا.

علما انه سيتم في هذه المباراة اعتماد تقنية الفار و تم تعيين الفرنسي بينوا ميلو للقيام بهذه المهمة في هذه المقابلة .

وفي هذا الاطار القى الخبير الإيفواري للاتحاد الافريقي لكرة القدم " دوي نومنداز" صباح اليوم بمقر اقامة المنتخب بالقاهرة محاضرة حول تقنية التحكيم بمساعدة (var) التي سيتم استعمالها بداية من مباربات الدور الربع النهائي لمسابقة كأس افريقيا (2019) وقد حضرها كل اللاعبين والاطار الفني للمنتخب و دامت 25 دقيقة وضح خلالها " دوي نومنداز" الحالات التي يمكن فيها استعمال تقنية "الفار" مؤكدا على ضرورة احترام قرارت الحكم الرئيسي للمباراة فهو الوحيد الذي يملك سلطة القرار النهائي لاستعمال هذه التقنية.

وسيخوض النسور مباراة الدور الربع النهائي باللون الأبيض في حين سيرتدي منتخب مدغشقر اللون الأحمر.

  
  
     
  
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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