أردوغان يبحث مع السراج آخر التطورات في ليبيا

Vendredi 05 Juillet 2019
الأناضول - إسطنبول/زينب رقيب أوغلو - بحث الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في إسطنبول، آخر التطورات في ليبيا، إلى جانب قضايا إقليمية.
وأوضحت الرئاسة التركية في بيان، الجمعة، أن أردوغان أجرى مباحثات مع السراج في قصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول.
وأشار البيان إلى أن الجانبين نقاشا خلال المباحثات آخر التطورات التي تشهدها ليبيا إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.
وجدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، داعيا إلى وقف الهجمات التي تشنها، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر غير الشرعية.
وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية برئاسة السراج، من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان ذاته.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.
وأوضحت الرئاسة التركية في بيان، الجمعة، أن أردوغان أجرى مباحثات مع السراج في قصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول.
وأشار البيان إلى أن الجانبين نقاشا خلال المباحثات آخر التطورات التي تشهدها ليبيا إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.
وجدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، داعيا إلى وقف الهجمات التي تشنها، قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر غير الشرعية.
وأكد الرئيس التركي وقوف بلاده إلى جانب حكومة الوفاق الشرعية برئاسة السراج، من أجل السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان ذاته.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.
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Par:aziz75 (France )
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