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واقعة تحرش لفظي تطيح بوردة من منتخب مصر

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، استبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة من معسكر الفريق المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، إثر تورط اللاعب في واقعة تحرش لفظي.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد، "قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري والمشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق".


وأضاف البيان "من المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ 22 لاعبًا".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد أكد ما أثير حول تورط بعض لاعبي الفريق، ومن بينهم وردة، في أزمة تحرش لفظي مع إحدى عارضات الأزياء بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي مساء الأربعاء في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وفاز المنتخب المصري في الجولة الأولى للبطولة على زيمبابوي بهدف دون رد. ويحتل وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف أوغندا المتصدر، وجاء زيمبابوي ثالثة بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.


  
  
     
  
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    21:00: Egypte - RD Congo
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Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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