كوت ديفوار تعبر جنوب إفريقيا بهدف في ''كان 2019''

Lundi 24 Juin 2019
الأناضول - حقق المنتخب الإيفواري، الإثنين، فوزا صعبا على نظيره جنوب إفريقيا بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وفاز المنتخب المغربي، الأحد، على بوروندي بهدف دون رد ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، تقاسم المنتخبان المغربي والإيفواري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبنفس العدد من الأهداف، بينما جاء المنتخبان الجنوب إفريقي والبوروندي في المرتبة التالية بلا رصيد من النقاط.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات والفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 64 لتشهد هدف التقدم لكوت ديفوار عن طريق جوناتان كودجيا الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك.
بعدها فشلت جميع محاولات جنوب إفريقيا في إدراك التعادل، ليخرج منتخب "الأفيال" الإيفوارية فائزًا بالثلاث نقاط.
وفاز المنتخب المغربي، الأحد، على بوروندي بهدف دون رد ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، تقاسم المنتخبان المغربي والإيفواري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبنفس العدد من الأهداف، بينما جاء المنتخبان الجنوب إفريقي والبوروندي في المرتبة التالية بلا رصيد من النقاط.
لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الهجمات والفرص خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 64 لتشهد هدف التقدم لكوت ديفوار عن طريق جوناتان كودجيا الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك.
بعدها فشلت جميع محاولات جنوب إفريقيا في إدراك التعادل، ليخرج منتخب "الأفيال" الإيفوارية فائزًا بالثلاث نقاط.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
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|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
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|J
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|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
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|2
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|1
|0
|0
|1
|-2
|0
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|0
|0
|1
|-2
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|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
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|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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- Hier 20:35 أسود السنغال تجتاز تنزانيا في أمم إفريقيا
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Par:sarramba (Tunisia )
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