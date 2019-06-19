توجيه تهم لـ 3 روس وأوكراني بإسقاط الطائرة الماليزية

Mercredi 19 Juin 2019



الأناضول

- وجهت هيئة التحقيق المشتركة برئاسة هولندا، الأربعاء، تهما لـ 4 أشخاص، 3 روسيين وأوكراني، بالتسبب في إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا.وتعتبر هذه الخطوة، الأولى من نوعها، منذ إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في يوليو/ تموز 2014.وقالت هيئة التحقيق إن "المواطنين الروس إيغور غيركين، وسيرغي دوبينسكي، وأوليغ بولاتوف، والأوكراني ليونيد خارتشينكو، متهمون بنقل الصاروخ الذي أسقط الطائرة إلى شرق أوكرانيا، وقتل 298 مسافرا وموظفا كانوا على متنها"، وفقا لـ "بي بي سي" البريطانية.وأضافت الهيئة أن "غيركين (المعروف أيضا باسم ستريلكوف)، هو عقيد سابق في الاستخبارات الروسية، ويلقب باسم وزير الدفاع في مناطق المتمردين بمدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا".أما "دوبينسكي" وهو موظف متعاقد مع وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، فيشغل منصب نائب غيركين، وهو على تواصل دائم مع روسيا، بحسب الهيئة.بولاتوف، الملقب بـ غيورزا، جندي سابق في وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية، أما الأوكراني خارتشينكو، فليس لديه خلفية عسكرية، لكنه يقود فرقة مقاتلة في شرقي أوكرانيا، بحسب الهيئة.وكانت الطائرة الماليزية المنكوبة في رحلة من العاصمة الهولندية أمستردام، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، عندما أسقطت بصاروخ بمنطقة صراع في شرق أوكرانيا.وقالت "بي بي سي"، إن قضية في المحكمة سوف تبدأ في هولندا 9 مارس/ آذار 2020. وإن مذكرة اعتقال دولية صدرت بحق الأربعة.وكانت السلطات الهولندية، التي تسعى إلى محاكمة المتهمين بموجب قوانينها، أعلنت سابقا أن لديها "قائمة طويلة" من المشتبه فيهم، مطالبة الشهود بتقديم ما لديهم للتحقيقات المستمرة.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات لـ "بي بي سي"، إن "روسيا لم تُعطَ أي فرصة للمشاركة في التحقيقات".وفيما إذا كانت روسيا ستسلم المتهمين لهولندا من أجل محاكمتهم، قال بيسكوف: إن "موقف موسكو معروف بهذا الخصوص"، رافضا التعليق على السؤال.وفي 17 يوليو 2014، غادرت الطائرة المنكوبة مطار أمستردام، متجهة إلى كوالالمبور.وبعد عدة ساعات، فقد الاتصال بالطائرة على بعد 50 كم من الحدود بين أوكرانيا وروسيا، لتتحطم في دونيتسك شرقي أوكرانيا، ضمن منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، توصل مجلس السلامة الهولندي، إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ.ويشارك محققون هولنديون وأستراليون وبلجيكيون وماليزيون وأوكرانيون، في هيئة التحقيق المشتركة بالحادثة، والتي تترأسها هولندا.