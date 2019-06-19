كاس امم افريقيا ''مصر 2019'' : طريق سالكة للنسور في دور التصفيات ضمن المجموعة 10

Mercredi 19 Juin 2019



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- يوم 12 جانفي 2017 تعرف المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على منافسيه في تصفيات كاس امم افريقيا 2019 في المجموعة العاشرة التي ضمت مصر والنيجر وسواتيني /سوازيلاندا سابقا/ .هذه المجموعة التي وصفت ب "السهلة" من جانب المراقبين رشحت لخوض غمار نهائيات 2019 تونس ومصر باعتبار فارق المستوى والخبرة القارية وهو ما تاكد فعلا في ختام مشوار الاقصائيات في شهر اكتوبر الماضي حين حلت تونس في صدارة الترتيب العام للمجموعة 10 برصيد 15 نقطة متقدمة على مصر (التي عوضت الكامرون لتنظيم الحدث القاري الابرز) في المركز الثاني ب 12 نقطة.كرة القدم التونسية التي تعيش على وقع تطور كبير وتألق بارز لانديتها على مستوى بطولات القارة السمراء لم تعرف نفس النجاح على مستوى المنتخب في كأس الأمم الافريقية بعدما طاردت نسور قرطاج عقدة ربع النهائي في الدورات الثلاث الاخيرة 2012 و2015 و2017.وقد كانت نسخة 2012 مميزة للنسور وتوقع كثيرون انطلاقة موفقة في ظل أداء مميز لابناء المدرب سامي الطرابلسي لكن الفريق خرج بصعوبة أمام غانا بعد مباراة ماراطونية.وأعاد البلجيكي جورج ليكينز بريق المنتخب التونسي في دورة 2015 لكنه ودع بدوره المنافسات بعد مباراة مثيرة للجدل تحكيمياً أمام غينيا الاستوائية في ربع النهائي .ولم تنجح محاولات استعادة ذكريات الماضي بعودة البولوني/الفرنسي هنري كاسبرزاك حيث ودع الفريق الوطني التونسي النسخة الماضية 2017 من مباراة ربع النهائي .ويضع نسور قرطاج رهانهم في النسخة المقبلة بمصر من 21 جوان الى 19 جويلية على خبرة المدرب الفرنسي "آلان جيريس" بخبايا القارة السمراء التي يعلمها جيدا حيث قاد من قبل الغابون والسنغال ومالي فضلا عن عدد من اللاعبين المميزين على غرار فرجاني ساسي ووهبي الخزري وانيس البدري ونعيم السليتي والحارس فاروق بن مصطفى ويوسف المساكني وبعض الوجوه الواعدة مثل فراس شواط ووجدي كشريدة ومارك اللمطي .رحلة المنتخب التونسي مع تصفيات كاس الامم الافريقية "مصر 2019" انطلقت بالانتصار على منتخب مصر يوم الاحد 11 جوان 2017 برادس في اطار منافسات الجولة الاولى للمجموعة العاشرة 1-صفر سجله طه ياسين الخنيسي في د48.وفي مباراته الثانية التي قادها المدرب فوزي البنزرتي تفوق المنتخب التونسي على نظيره من سواتيني (2-0) يوم الاحد 9 سبتمبر 2017 بملعب "مبابان" .مباراة المنتخب التونسي ونظيره من النيجر يوم 13 اكتوبر 2018 بملعب رادس بالعاصمة انتهت بتفوق تونس 1-صفر لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة سجله ياسين مرياح د 7 .وجدد زملاء يوسف المساكني الانتصار على منتخب النيجر بنتيجة 1/2 في مباراة لحساب الجولة الرابعة مساء الثلاثاء 16 اكتوبر 2018 في "نيامي" عاصمة النيجر .سجل فراس شواط د27 و د36 للمنتخب التونسي فيما حقق هدف النيجر يوسف اومارو د36 .وضمن بذلك منتخب نسور قرطاج رسميا تاهله الى النهائيات القارية قبل جولتين من نهاية مرحلة الاقصائيات وهو يحتل صدارة الترتيب العام للمجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة امام مصر (9 نقاط) ثم النيجر و سواتيني بنقطة واحدة .ويوم 16 اكتوبر انهزم المنتخب التونسي بقيادة ماهر الكنزاري/مراد العقبي في ملعب "برج العرب" بمدينة الاسكندرية امام نظيره المصري 3/2 في اطار الجولة الخامسة قبل الاخيرة.وانهى الفريق في مارس 2019 بقيادة الفرنسي "الان جيراس" مرحلة التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس امم افريقيا بانتصار عريض امام نظيره من "سواتيني" استقر على رباعية كاملة (0/4) في مباراة الجولة الختامية من منافسات المجموعة العاشرة التي اقيمت بالملعب الاولمبي برادس تحت امطار غزيرة .وبفضل هذا الفوز تصدر المنتخب الوطني الترتيب العام للمجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة امام مصر (12ن) .عملية القرعة التي جرت يوم 12 افريل في القاهرة وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة التي ستجري مبارياتها في مدينة السويس صحبة مالي و انغولا و موريتانيا .وفي مصر يستعد المنتخب التونسي لخوض غمار مشاركته الـ 19 في تاريخه في الـ"كان" وهو يسعى لمواصلة رحلة البحث عن تتويجه القاري الثاني بعد أن احرز اللقب على أرضه عام 2004 وهو الذي لم يغب عن النهائيات القارية منذ 25 عاماً.ويستهل زملاء ياسين مرياح مبارياتهم في "كان مصر 2019" بمواجهة أنغولا يوم 24 جوان ثم مالي يوم 28 من نفس الشهر على أن يختتم نسور قرطاج دور المجموعات بمباراة عربية خالصة أمام موريتانيا يوم 2 جويلية .