Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  

انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفوانيس الطائرة ''حلمة'' بطبرقة

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
وات - تختتم اليوم الجمعة بمدينة طبرقة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان طبرقة للفوانيس الطائرة "حلمة".
وقد افتتح المهرجان امس الخميس باقامة حفل موسيقى كما تم بالمناسبة إطلاق ما يقرب عن ثلاثة آلاف فانوس طائر اشعت أضواؤها على مدينة طبرقة.

وأثنى خليل عمايري رئيس "جمعية شباب وآفاق" وصاحب المبادرة التي أطلقت مهرجان "حملة" قبل خمس سنوات تاريخ تأسيس الجمعية على الحضور المتميز للشباب في هذا المهرجان قائلا " ان الشباب مؤمن بقدراته وتحويل أحلامه إلى أفعال والمساهمة في بناء مستقبل بلاده من خلال توسيع دائرة التضامن لدى فئات الشباب وتنمية ارتباطه بالوطن وممارسة متلازمة بين الحق والواجب.


" ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام الثلاث تاثيث الدورة بجملة من العروض الموسيقية المحلية والمغاربية والأوروبية تجمع بين موسيقى " الريغي" و"الروك" و"الهيب هوب" والموسيقى الشعبية إضافة تنظيم رحلات استطلاعية تهدف الى التعريف بالمخزون السياحي والبيئي للجهة وذلك اضافة الى اقامة معرض للصور واخر خاص بالمنتجات الحرفية بالجهة والتي تعتمد على المنتجات الغابية.

  
  
     
  
festival-e023f5006dfe4e62fa1b930087d5b3dc-2019-06-14 11:02:43






0 de 0 commentaires pour l'article 183920



En continu

الجمعة 14 جوان 2019 | 10 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:41 16:11 12:26 04:59 03:03
33°
 36° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
36°-2232°-2229°-2228°-2129°-21
  • Avoirs en devises
    13162,3

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34409 DT        1$ =2,95100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   527,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1560510077|183920 313|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires