انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفوانيس الطائرة ''حلمة'' بطبرقة

Vendredi 14 Juin 2019



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- تختتم اليوم الجمعة بمدينة طبرقة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان طبرقة للفوانيس الطائرة "حلمة".وقد افتتح المهرجان امس الخميس باقامة حفل موسيقى كما تم بالمناسبة إطلاق ما يقرب عن ثلاثة آلاف فانوس طائر اشعت أضواؤها على مدينة طبرقة.وأثنى خليل عمايري رئيس "جمعية شباب وآفاق" وصاحب المبادرة التي أطلقت مهرجان "حملة" قبل خمس سنوات تاريخ تأسيس الجمعية على الحضور المتميز للشباب في هذا المهرجان قائلا " ان الشباب مؤمن بقدراته وتحويل أحلامه إلى أفعال والمساهمة في بناء مستقبل بلاده من خلال توسيع دائرة التضامن لدى فئات الشباب وتنمية ارتباطه بالوطن وممارسة متلازمة بين الحق والواجب." ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام الثلاث تاثيث الدورة بجملة من العروض الموسيقية المحلية والمغاربية والأوروبية تجمع بين موسيقى " الريغي" و"الروك" و"الهيب هوب" والموسيقى الشعبية إضافة تنظيم رحلات استطلاعية تهدف الى التعريف بالمخزون السياحي والبيئي للجهة وذلك اضافة الى اقامة معرض للصور واخر خاص بالمنتجات الحرفية بالجهة والتي تعتمد على المنتجات الغابية.