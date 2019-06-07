Radio Babnet Tunisie On Air: Naima Samih - Jerite Ou Jarite  

رشدي قزقز حكما لدربي العاصمة

Vendredi 07 Juin 2019

Vendredi 07 Juin 2019
تم تعيين الحكم رشدي قزقز لإدارة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة 24 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب رادس.
ويضمّ طاقم التحكيم كلّ من خليل الحساني كحكم مساعد أوّل وأحمد الضويوي حكما مساعدا ثانيا وعامر شوشان حكما رابعا.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183536

Ammar  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juin 2019 à 15h 45m |           
انتقد كما أردت الرئيس والحكومة والأمن الجمهوري... سب ما شئت... الشاهد والوزراء وقايد السبسي... العن حمة والمرزوقي والغنوشي وعبير موسي... تحب تفش غلك في الكرة... عليك بالافريقي... والنجم... الساحلي والنادي الصفاقسي... وكل الفرق الأخرى... دون استثناء المنتخب التونسي... لكن إياك ثم إياك... من المس بالسيد حمدي... أوالاقتراب من التاريخ الأسود لسليم شيبوب رئيس الترجي
ستجد أمامك الإعلام سدا منيعا... الرأي الواحد... والأحد الرياضي وحتى مراد الزغيدي... إن تجرأ ورفع الإصبع في حضرة السيد بنور... سيقمعه رازي... ومافيولا الكابتن المحايد والنظيف جدا... مراد الدعمي
#خيانة_وطنية_عظمى
#ديكتاتورية_délice_danone



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