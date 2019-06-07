رشدي قزقز حكما لدربي العاصمة

Vendredi 07 Juin 2019



تم تعيين الحكم رشدي قزقز لإدارة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة 24 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب رادس.ويضمّ طاقم التحكيم كلّ من خليل الحساني كحكم مساعد أوّل وأحمد الضويوي حكما مساعدا ثانيا وعامر شوشان حكما رابعا.