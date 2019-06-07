Vendredi 07 Juin 2019
تم تعيين الحكم رشدي قزقز لإدارة دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي لحساب الجولة 24 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال بملعب رادس.
ويضمّ طاقم التحكيم كلّ من خليل الحساني كحكم مساعد أوّل وأحمد الضويوي حكما مساعدا ثانيا وعامر شوشان حكما رابعا.
ويضمّ طاقم التحكيم كلّ من خليل الحساني كحكم مساعد أوّل وأحمد الضويوي حكما مساعدا ثانيا وعامر شوشان حكما رابعا.
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Par:ammar (Tunisia )
Sur:رشدي قزقز حكما لدربي العاصمة