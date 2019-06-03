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مختار التليلي: فوزي البنزرتي يتحمل مسؤولية المهزلة والخزعبلات في رادس

Lundi 03 Juin 2019

Lundi 03 Juin 2019
باب نات - قال المدرب مختار التليلي ان ما عاشه الأفارقة في نهائي البطولة الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي مهزلة وعار جديد.

واضاف مختار التليلي في مداخلته على قناة تونسنا " ما حصل لا يتحمل مسؤوليتة الفريق المستضيف وانما الاتحاد الإفريقي.
وتابع مختار التليلي " للأسف الشديد المدرب فوزي البنزرتي اظهر كعادته توترا كبيرا كان سببا في "التوتر والتهريج والخزعبلات" داخل الميدان.

وقال التليلي " الوداد البيضاوي كان يعتقد انه اكثر ذكاء من التوانسة وذلك برفض اللعب ووضعنا تحت الامر الواقع.


وشهدت مباراة نهائي البطولة الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي والوداد المغربي أحداثا مثيرة للجدل بعدما طالب الوداد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" إثر إلغاء الحكم الغامبي باكاري غاساما هدف التعادل 1-1 بامضاء وليد الكارتي في الدقيقة 56 بداعي التسلل ليتبين بعد ذلك تعطل "الفار" وهو ما أدى إلى إيقاف اللعب لما يقارب من 90 دقيقة قبل أن يعلن الحكم إنهاء المباراة وتتويج الترجي باللقب.

  
  
     
  
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