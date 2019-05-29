سهرة للطرب الأصيل من فرقة القدود والانشاد الحلبية تختتم مهرجان المدينة بتوزر

Mercredi 29 Mai 2019
وات - اختتمت مساء امس الثلاثاء بتوزر الدورة الحادية عشرة لمهرجان المدينة بعرض للطرب الأصيل أمنته فرقة "القدود والانشاد الحلبية" من سوريا وهو عرض نال اعجاب الجمهور الذي تابع خلال أيام المهرجان من 20 الى 28 ماي مجموعة من العروض الأخرى تمثلت في عرض المنشد أحمد جلمام والفنانة علياء بالعيد وعرض الحملة الجريدية من توزر ومسرحية شوف من انتاج جمعية المسرح الجريدي لتختتم بعرض الانشاد السوري مرفوقا بلوحات روحانية.
وخلال العرض نوه عدد من الجمهور المواكب بحسن اختيار العروض المبرمجة والتي لاقت استحسان المتابعين وخاصة الفضاء الذي احتضن فعاليات المهرجان وهي ساحة دار الثقافة أبو القاسم الشابي، وهو ما مثل مناسبة للعائلات بمختلف مكوناتها للسهر والسمر، ولئن بقي حضور الجمهور ضعيفا فإنه يعتبر أفضل من الدورات السابقة وفق تصريحات عدد من الحاضرين ، ملاحظين أن المهرجان فرض عروضا مميزة وساهم في تنشيط مدينة توزر.
وانتظم مهرجان المدينة لأول مرة عن طريق بلدية توزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية حسب مديرة المهرجان ورئيسة لجنة العمل الثقافي ببلدية توزر رحمة بوعلاق وقالت إن هيئة المهرجان لمست ارتياح عدد كبير من الجمهور المتابع للمهرجان بالاختيارات الفنية وبالساحة التي توجد وسط مدينة توزر ملاحظة أن البلدية حرصت على تنظيم هذه الدورة من المهرجان بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لترسيخ العمل الثقافي في البلدية.
ومن المنتظر أن تواصل البلدية اشرافها على التظاهرة في الدورات القادمة.
وخلال العرض نوه عدد من الجمهور المواكب بحسن اختيار العروض المبرمجة والتي لاقت استحسان المتابعين وخاصة الفضاء الذي احتضن فعاليات المهرجان وهي ساحة دار الثقافة أبو القاسم الشابي، وهو ما مثل مناسبة للعائلات بمختلف مكوناتها للسهر والسمر، ولئن بقي حضور الجمهور ضعيفا فإنه يعتبر أفضل من الدورات السابقة وفق تصريحات عدد من الحاضرين ، ملاحظين أن المهرجان فرض عروضا مميزة وساهم في تنشيط مدينة توزر.
وانتظم مهرجان المدينة لأول مرة عن طريق بلدية توزر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية حسب مديرة المهرجان ورئيسة لجنة العمل الثقافي ببلدية توزر رحمة بوعلاق وقالت إن هيئة المهرجان لمست ارتياح عدد كبير من الجمهور المتابع للمهرجان بالاختيارات الفنية وبالساحة التي توجد وسط مدينة توزر ملاحظة أن البلدية حرصت على تنظيم هذه الدورة من المهرجان بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لترسيخ العمل الثقافي في البلدية.
ومن المنتظر أن تواصل البلدية اشرافها على التظاهرة في الدورات القادمة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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