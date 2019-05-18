الفيفا تقضي بخصم 3 نقاط من رصيد الملعب القابسي

Samedi 18 Mai 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء السبت على صفحتها الرسمية بالموقع الاجتماعي "فايسبوك" عن خصم ثلاث نقاط من الترتيب العام الخاص بالملعب القابسي وذلك بناء على قرار لجنة التاديب التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم دفع الملعب القابسي مبلغ 40 الف دولار مع الفوائض لفائدة جمعية الشبيبة الرياضية سان جوليو الكامرونية بخصوص منحة تكوين اللاعب فابريس بادويدانا اونانا.واوضحت الجامعة ان لجنة التاديب للفيفا اقرت يوم 25 مارس 2019 بالزام الملعب القابسي بدفع مبلغ 40 ألف دولار مع الفوائض لفائدة جمعية الشبيبة الرياضية سان جوليو الكاميرونية بخصوص منحة تكوين اللاعب فابريس بادويدانا أونانا في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإعلام بالقرار المذكور أعلاه على أن يقع أليا خصم ثلاث (03) نقاط من الترتيب العام للملعب القابسي في حال عدم احترام آجال الخلاص والتي اعتبرتها اللجنة المعنية بالفيفا كآخر مهلة للملعب القابسي بعد أن راسل الإتحاد الدولي والفريق المعني العديد من المرات فريق الملعب القابسي الذي لم يلتزم بتنفيذ القرار.واضافت انها تلقت يوم 16 ماي 2019 مراسلة من جمعية الشبيبة الرياضية سان جوليو الكامرونية تؤكد فيها عدم إلتزام الملعب القابسي بتحويل المبالغ المطلوبة في الآجال القانونية و تطالب بتنفيذ النقاط الواردة في القرار الصادر عن لجنة التأديب بالاتحاد الدولي لكرة القدم ومنها خصم ثلاث (03) نقاط من الترتيب العام للملعب القابسي في البطولة الوطنية للموسم الرياضي الحالي وذلك عملا بمقتضيات منشور الاتحاد الدولي لكرة القدم عدد 1628 بتاريخ 09 ماي 2018 والفصلين 90 و 92 من مجلة التأديب للاتحاد الدولي لكرة القدم.وتابعت إن الجامعة ملزمة بتطبيق لوائح الفيفا وبتنفيذ القرار القاضي بخصم 03 نقاط من الترتيب العام الخاص بالملعب القابسي مشيرة الى أنه إلى حين ورود المراسلة على الجامعة بتاريخ 16 ماي 2019 لم تطلب الهيئة المديرة للملعب القابسي في اي مرحلة من مراحل الملف تدخل المكتب الجامعي.واشارت الجامعة الى انه تم اعلام رئيس جمعية الملعب القابسي بهذا الأمر يوم 17 ماي 2019 .وبناء على هذا القرار اصبح رصيد الملعب القابسي 19 نقطة في المركز الثاني عشر.