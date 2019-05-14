ليالي رمضان بمدينة سوسة من 16 ماي الى 2 جوان 2019

Mardi 14 Mai 2019



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- يتضمن برنامج ليالي رمضان بمدينة سوسة الذي تتواصل من 16 ماي الجاري الى غاية يوم 2 جوان القادم باقة من السهرات الفنية الرمضانية المتنوعة والمواكبة للجديد في عالم الفنون والموسيقى.وقد سعت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لان تكون هذه الدورة متميزة ومستجيبة لرغبات الجمهور من محبي الطرب الأصيل جامعة بين الغناء والموسيقى الصوفية والموسيقى الطربية.وتنطلق ليالي رمضان بسوسة ب" خرجة المدينة للفرق الصوفية " التي ستجوب يوم 16 ماي شوارع وساحات المدينة العتيقة بينما تكون سهرة الاختتام بامضاء الفنانة شهرزاد هلال بفضاء قصر الرباط.وتستقطب ليالي رمضان بمدينة سوسة الفرق الطربية الأصيلة التي ستحيي سهرات موسيقية بفضاء قصر الرباط على سهرة تحييها " فرقة الوطن العربيّ للموسيقى" بقيادة الفنان عبد الرحمان العيادي بمشاركة كل من رحاب الصغير وعدنان الشواشي وشكري عمر ونور الدين الباجي.كما يحتضن نفس الفضاء ليالي الإنشاد الصوفي لفرق الجهة الى جانب جملة من السهرات والعروض الموسيقية المتميزة على غرار عرض " تواشي " ل جوق مدينة سوسة للمالوف والموسيقى المغاربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة والذي سيتم احياؤه في سهرة 28 ماي.كما يسهر جمهور ليلي رمضان بسوسة مع عرض موسيقي بعنوان " ذكرياتي " ل"فرقة نادي السنباطي للموسيقى العربيّة" وكذلك مع العرض الموسيقي ل "نادي الأصيل للموسيقى العربيّة بصفاقس" وعرض "موسيقى الأفلام " للفرقة السنفونيّة بالمعهد الجهوي للموسيقى بسوسة بقيادة الأستاذ الناصر العفريت وعرض لفرع سوسة ب" فرقة المعهد الرشيدي" .وتحتضن القاعة الحسينية بالمتحف الاثري بسوسة في ليلة 26 ماي عرضا "لثنائي القيتارة الفرنسي" Antoine Boyer و Samuel Rouesnel " ثم في ليلة 31 ماي عرض حكي ل Mélancolie Motte بعنوان Femme moustique.كما يحتضن فضاء المركب الثقافي بسوسة في سهرة 1 جوان عرض " مسرحيّة 99 إمرأة "نص Geneviève flaven إخراج Aurore Degoit.يذكر أن جميع السهرات تنطلق بداية من الساعة العاشرة والنصف ليلا .