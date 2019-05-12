ليون ينهي أحلام مارسيليا في مشاركة أوروبية الموسم المقبل

Dimanche 12 Mai 2019
الأناضول - إبراهيم محمود - أنهى فريق ليون، الأحد، آمال مضيفه مارسيليا في الوصول للمركز الرابع في الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي يضمن لصاحبه التأهل لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وتغلب ليون على مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.
أحرز ثلاثية ليون، الإيفواري ماكسويل كورني (هدفين) في الدقيقتين 24 و86 وموسى ديمبيلي في الدقيقة 84 من زمن المباراة.
وشهدت المباراة طرد الكرواتي دويي كاليتا كار لاعب مارسيليا في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة، يحتل ليون المركز الثالث برصيد 66 نقطة، واقترب من التأهل للدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 55 نقطة في المركز السادس، وحتى إن فاز في الجولتين الأخيرتين سيصل للنقطة 61 أقل بنقطة من سانت إيتيان صاحب المركز الرابع حاليا.
ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 88 نقطة، وتوج باللقب رسميا.
ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسختين الحالية والماضية، بينما يعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجا باللقب في 10 مناسبات.
وتغلب ليون على مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد، في ختام مباريات الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.
أحرز ثلاثية ليون، الإيفواري ماكسويل كورني (هدفين) في الدقيقتين 24 و86 وموسى ديمبيلي في الدقيقة 84 من زمن المباراة.
وشهدت المباراة طرد الكرواتي دويي كاليتا كار لاعب مارسيليا في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.
بهذه النتيجة، يحتل ليون المركز الثالث برصيد 66 نقطة، واقترب من التأهل للدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 55 نقطة في المركز السادس، وحتى إن فاز في الجولتين الأخيرتين سيصل للنقطة 61 أقل بنقطة من سانت إيتيان صاحب المركز الرابع حاليا.
ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 88 نقطة، وتوج باللقب رسميا.
ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسختين الحالية والماضية، بينما يعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجا باللقب في 10 مناسبات.
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Par:aziz75 (France )
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