كاس امم افريقيا 2019: الجامعة التونسية لكرة القدم تتمسك بملعب وجمهور السويس

Lundi 22 Avril 2019



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- اكدت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين في توضيح بصفتحتها الرسمية على الفيسبوك تمسكها باجراء المنتخب التونسي لمبارياته ضمن المجموعة الخامسة لنهائيات كاس امم افريقيا 2019بمدينة السويس المصرية.وجاء توضيح الجامعة التونسية لنفي ما روّجته الصحافة الرياضية المصرية الصادرة اليوم والمتعلقة بالطلب الذي تقدمت به الجامعة إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم وإلى اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا بخصوص نقل مقابلات المنتخب التونسي من السويس إلى القاهرة.وفندت الجامعة التونسية لكرة القدم هذه الأخبار مؤكدة أن لا أساس لها من الصحّة.اوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم بهذه المناسبة أن وفدها الذي حضر حفل عملية القرعة قد تحوّل إلى عين المكان وأبدى إرتياحه لظروف الإقامة كما تلقت الجامعة كل التطمينات من الجهة المنظمة التي يترأسها بكفاءة المهندس هاني أبو ريدة بخصوص تدارك الملاحظات التي تقدّم بها الوفد التونسي قبل إنطلاق البطولة والمتعلقة بملعب التدريب وملعب المباريات الرسمية .وتعتبر الجامعة التونسية لكرة القدم "أن مدينة السويس المناضلة تستحقّ إحتضان مباريات المجموعة الخامسة التي من المنتظر أن تشهد تنافسا فنيّا من طراز رفيع خاصّة وأنها تضمّ منتخبين عربيين شقيقين سيجدان دون شك كلّ المساندة والدعم من جمهور محلّي يتمتّع بطيبة أخلاقه وتشجيعه لللّعب النّظيف" وعليه تؤكد الجامعة مرة أخرى "تمسكها بملعب السويس و جمهوره وهي على ثقة تامة بأنه سيقف مع المنتخب خلال هذه المسابقة".وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي يجري مبارياته خلال الدور الاول من منافسات كاس امم افريقيا 2019 ضمن المجموعة الخامسة بمعية منختبات مالي وانغولا و موريتانيا.