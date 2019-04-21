هل بدأ التعاون بين قرطاج+ و قناة التاسعة

Dimanche 21 Avril 2019



باب نات

- برنامج ''العيلة كلاس'' هو برنامج عائلي كوميدي ناجح بدأ يحتل المشهد و يأخذ نسبة مشاهدة عالية .سنرى قريبا الممثل الكوميدي و المنشط لبرنامج عيلة كلاس على قناة قرطاج + جعفر القاسمي في مسلسل كوميدي على قناة التاسعة .دأبت العادة ان لا يسمح اصحاب القنوات للمنشطين للخروج في قنوات منافسة و لكن صاحب قناة قرطاج + فاجأ الجميع و سمح للكوميدي جعفر القاسمي بالمشاركة في مسلسل قناة التاسعة و هو بذلك يكون قد أرسل رسالة إيجابية إلى كل العاملين في قطاع الإعلام للدفع نحو التعاون من اجل الاستفادة من كل الفنانين التوانسة في كل الأعمال و ربما الدخول في شراكات كبيرة بين القنوات التونسية للدخول في شراكات مثلما يحدث في كل الدول المتحضرة .يبدو واضحا ان لسعد خذر له استراتيجية تجارية واضحة تدعو إلى التقارب و الشراكات بين التوانسة من اجل الوصول إلى صنع انتاج إعلامي و درامي من الوزن الثقيل ينافس الإنتاج الأجنبي مثلما صرح بذلك في العديد من المناسبات .نذكر ان قناة قرطاج + اتجهت إلى التشارك مع قنوات جزائرية الى القيام بأول مسلسل درامي من الحجم الكبير( مشاعر ) و ذلك في اول تجربة شراكة مغاربية ضخمة .سيكون هذا العمل هو المسلسل الحدث في شهر رمضان المعظم اذحسب معلوماتنا سيرتقي هذا الانتاج بالمشهد الدرامي لينافس القنوات الكبرى خارج تونس و قد اعتمد فيه على الخبرات التركية.يبدو واضحا ان قناة قرطاج+ تتجه نحو احداث تحول نوعي في انتاجها الدرامي مثلما فعلت ببرامجها التلفزية التي وجدت عند التونسيين اعجابا كبيرا.جعفر القاسمي المنشط المعروف يتولى شكر لسعد خذر صاحب قناة قرطاج +على قناة التاسعة و نوفل الورتاني يدعو الى التقارب بين القنوات هذه مشاهد لم نتعود عليها في قنواتنا التونسية و هذا يحسب للسيد لسعد خذر صاحب قناة قرطاج+ و لنوفل الورتاني كذلك.