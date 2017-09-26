الرابطة المحترفة الثانية - برنامج الجولة الثالثة

المجموعة الاولى
الجمعة 29 سبتمبر 2017
في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة - قوافل قفصة
في بنزرت (دون حضور الجمهور) ستير جرزونة - امل حمام سوسة
في القصرين مستقبل القصرين - النادي القربي
في صفاقس نادي محيط قرقنة - مستقبل المرسى
في تطاوين اتحاد تطاوين - سكك الحديد الصفاقسي
المجموعة الثانية
الجمعة 29 سبتمبر 2017
في ملعب يعين لاحقا سبورتينغ بن عروس - الملعب الصفاقسي
في سليمان مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - اولمبيك سيدي بوزيد
في جندوبة جندوبة الرياضية - جمعية جربة
السبت 30 سبتمبر 2017
في قصور الساف هلال الشابة - نادي حمام الانف
Publié le:2017-09-26 11:08:35
Par:zama9tel (Tunisia )
Sur: منظمة الاعراف تقترح طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من راس المؤسسات العمومية للاكتتاب العمومي