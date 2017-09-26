Radio Babnet Tunisie  On Air: Saber - Nadim  
Sport

الرابطة المحترفة الثانية - برنامج الجولة الثالثة

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي الجمعة 29 والسبت 30 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر :
المجموعة الاولى
الجمعة 29 سبتمبر 2017
في اريانة (دون حضور الجمهور) جمعية اريانة - قوافل قفصة
في بنزرت (دون حضور الجمهور) ستير جرزونة - امل حمام سوسة

في القصرين مستقبل القصرين - النادي القربي
في صفاقس نادي محيط قرقنة - مستقبل المرسى
في تطاوين اتحاد تطاوين - سكك الحديد الصفاقسي

المجموعة الثانية
الجمعة 29 سبتمبر 2017
في ملعب يعين لاحقا سبورتينغ بن عروس - الملعب الصفاقسي
في سليمان مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي
في منزل بورقيبة ملعب منزل بورقيبة - اولمبيك سيدي بوزيد
في جندوبة جندوبة الرياضية - جمعية جربة

السبت 30 سبتمبر 2017
في قصور الساف هلال الشابة - نادي حمام الانف

Publié le:2017-09-26 11:08:35

  
  
  
  
festival-1a299084801ac0389a0f61d75d0685cd-2017-09-26 11:08:35





0 de 0 commentaires pour l'article 148204



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12696,9

  • (25 sept)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 2,92075 DT        1$ =2,43940 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 sept)   925,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148204 223|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires