قطر: حلفاؤنا قادرون على منع أي عمل غير مسؤول لدول الحصار

وخلال كلمة له في ندوة نظمها الاثنين المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية عن حصار قطر، أشار الوزير القطري إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حريص على إنهاء أزمة دبلوماسية في الخليج عبر الحوار بين الأطراف المختلفة".
وأضاف أنه "لمس من ترامب رغبة كبيرة لإنهاء الأزمة وهو لا يريد أن يرى صراعا بين الأصدقاء"، متابعا بأن "الصين وروسيا تدعمان الوساطة الكويتية لحل الأزمة".
ووصف آل ثاني ما قامت به دول الحصار على الساحة الدولية بأنه "أمر يبعث على العار والخجل"، لافتا إلى أن "دول الحصار تحاول تقويض استقرار قطر وهذا ينم عن عدم مسؤولية".
وبشأن أفق الأزمة، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده مستعدة لمناقشة مطالب دول الحصار إذا لم تمس سيادتنا"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن "مطالب دول الحصار تم تصميمها لكي نرفضها".
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو متهمة إياها بـ"دعم الإرهاب" وهي الاتهامات التي تنفيها الدوحة.
Publié le:2017-09-25 17:21:59
Par:ra7ala (Saudi Arabia ) Par Mobile
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