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الإعلامية ريم بوقمرة تلتحق بمقر قناة العربية بباريس

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - قالت الإعلامية التونسية ريم بوقمرة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك انها قررت مغادرة قناة العربية بدبي مشيرة بانها ستلتحق بمقر القناة في العاصمة الفرنسية بباريس.

وستنطلق ريم بوقمرة في العمل الصحفي الميداني وجاء هذا القرار بسبب زواجها واستقرار زوجها في باريس وعدم قدرته على الانتقال إلى دبي.




Publié le:2017-09-25 13:05:53

  
  
  
  
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