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Sport

كاس رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي الى نصف النهائي على حساب اهلي طرابلس الليبي 2/صفر

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - تاهل النجم الرياضي الساحلي الى الدور نصف النهائي لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم اثر انتصاره مساء اليوم الاحد في الملعب الاولمبي بسوسة على منافسه اهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2/صفر في مباراة اياب الدور ربع النهائي للمسابقة.
وسجل للنجم المهاجم المصري عمرو مرعي د15 ود46 وكان الفريقان تعادلا ذهابا يوم الاحد الماضي في ملعب برج العرب بالاسكندرية



Publié le:2017-09-24 20:38:40

  
  
  
  
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