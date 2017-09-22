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بعد يوم من تتويجها.. تجريد ملكة جمال تركيا من اللقب بسبب تغريدة فاضحة في تويتر

Vendredi 22 Septembre 2017
وكالات - جردت ملكة جمال تركيا لعام 2017، إيتير إيسين، من لقبها بعد ساعات من تتويجه يوم أمس الخميس، بعد اكتشاف نشرها تغريدة حول محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة صيف العام الماضي.

وغردت إيسين البالغة 18 عاما على حسابها في "تويتر" الشهر الماضي عن بداية الدورة الشهرية لديها، مضيفة أن دمائها "ضمت إلى دماء الأبطال" الذين سقطوا أثناء أحداث المحاولة الانقلابية.

وقال منظمو مسابقة ملكة جمال تركيا، عبر تغريدة في "تويتر" منشورة اليوم الجمعة، إن ايتير إيسن جردت من اللقب، وذلك بعد يوم فقط من فوزها بالمسابقة.


وأعرب المنظمون عن أسفهم لكتابة إيسين للتغريدة (قبل تتويجها) "غير المقبولة" وأعلنوا عن حرمانها من الحق في تمثيل تركيا بمسابقة ملكة جمال العالم بالصين.

وأفادت الأنباء بأن إيسين نفت أن يكون هذا الحساب في تويتر خاصا بها. ولم تنشر وسائل الإعلام التركية نص التغريدة التي اعتبرت مسيئة.

Publié le:2017-09-22 22:28:02

  
  
  
  
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