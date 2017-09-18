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سناب شات تحظر محتوى شبكة الجزيرة في السعودية

Lundi 18 Septembre 2017
وكالات - حجبت منصة التواصل الاجتماعي سناب شات الدخول إلى محتوى شبكة الجزيرة في السعودية.
وقالت شركة سناب شات إن السلطات السعودية طلبت منها حجب محتوى الشبكة لمخالفتها القوانين المحلية.
وقطعت السعودية، والإمارت، والبحرين، ومصر علاقاتها مع قطر في وقت سابق، متهمة إياها بدعم الإرهاب. لكن الدوحة تنفي هذا الاتهام.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الإعلام إن السعودية من أكثر الدول تقييدا لحرية الإعلام في العالم.
ولا تبد السلطات السعودية ودا تجاه شبكة الجزيرة القطرية علما بأن البلدان المقاطعة لقطر طلبت في البداية من حكومتها أن تغلق قناة الجزيرة بشكل كامل، من بين 13 طلبا مقابل رفع العقوبات المفروضة على الدوحة.

وتعد السعودية من أكثر البلدان استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط.
ويمكن أحيانا أن يضع هذا الشركات الأمريكية المصنفة في الأسواق المالية مثل الشركة الأم سناب في وضع غير مريح، بسبب أن القوانين المحلية في السعودية أكثر تقييدا لحرية الإعلام مقارنة بالكثير من الدول الأخرى.
وقال متحدث باسم سناب شات في بيان "نبذل مجهودا للامتثال للقوانين المحلية في البلدان التي نعمل فيها".

Publié le:2017-09-18 18:21:09

  
  
  
  
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