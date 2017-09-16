صحيفة مصرية: السيسي ولد ساجدا ونظر لمن حوله وابتسم ... وزاره النبي في المنام

Samedi 16 Septembre 2017

وكالات - نشرت إحدى الصحف المصرية تقريراً تحدث عن حياة الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلاً عن مصدر مُقرب من العائلة، والذي أكد أنه سبق وأن ظهر في لقاء تلفزيوني عام 2014 وكشف جانباً من حياة السيسي، لكنه قرّر الصمت بعد ذلك إثر تلقيه اتصالاً من الرئيس لامه فيه عن بوحه بأسراره.



وقد أفصح المصدر لجريدة "الزمان" المصرية عن أسرار جديدة مفادها أن “يوم ميلاد الطفل عبدالفتاح السيسي، كان والده في محله الساعة الواحدة ظهراً، يتابع الصبية في محله، وهو يستمع إلى تسجيل نادر للقارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد عبر الراديو، وهو يرتل ما تيسر من سورة آل عمران، قول الله تعالى: “هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحضوراً ونبيّاً من الصالحين”.



ويضيف: بعدها بدقائق ولدت الحاجة سعاد إبراهيم، زوجته، الطفل عبدالفتاح السيسي، الذي خرج من بطن أمه ساجدًا، ولم يستمر في بكائه سوى لحظات، وابتسم لمن حوله، عندها قالت الداية: «كل أولاد المنطقة وُلدوا على يدي، لكن ولادة هذا الطفل نادرة، ما شفتهاش مع حد قبله ولا هشوفها مع حد بعده؛ حتى إخواته اللي ولدوا على يدي، الطفل ده سيكون له شأن عظيم بكرة بإذن الله».





وتابع: «مكث الحاج سعيد السيسي، في إحدى المرات، بعد صلاة العشاء بصحبة صديقه المقرب الشيخ سعدي عبدالحليم، الذي كان يعمل إمامًا في وزارة الأوقاف وحفظ عبدالفتاح السيسي القرآن على يديه؛ ليسرد له رؤية يراها ابنه عبدالفتاح كثيرًا في المنام، كانت المفاجأة التي أذهلته على لسان الشيخ نصر أن ما يراه ابنه عبدالفتاح هو النبي محمد قائلًا: «ابنك منذ لحظات ميلاده الأولى أبلغتك سيكون له شأن عظيم، وها هي نبوءتي تتحقق».



Publié le:2017-09-16 13:26:25

