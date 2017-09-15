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Sport

الرابطة 1- لقاءان غدا السبت في افتتاح الجولة الخامسة

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - تفتتح غدا السبت مقابلات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بلقاءي النادي البنزرتي واتحاد بنقردان والاتحاد المنستيري وشبيبة القيروان على ان تتواصل بعد غد الاحد بمقابلتي الملعب التونسي والترجي الجرجيسي ومستقبل قابس ونادي اولمبيك مدنين في حين ستجرى بقية المقابلات يوم الاحد 15 اكتوبر بسبب الالتزامات القارية لفرق الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي.

في ملعب منزل عبد الرحمان سيسعى نادي عاصمة الجلاء الى تاكيد الفوز المحقق خارج القواعد في الجولة الماضية على حساب نادي اولمبيك مدنين (2-1) من اجل دعم رصيده من النقاط فيما سيحاول اتحاد بنقردان وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية بعد ان مني بثلاث هزائم متتالية للابتعاد عن المركز الاخير الذي يتقاسمه مع مستقبل قابس برصيد نقطة لكل منهما.

وفي ملعب بن جنات سينشد الاتحاد المنستيري بمناسبة استضافته شبيبة القيروان تحقيق فوزه الاول في الموسم بعد ان اكتفى في الجولات الاربع الاولى بثلاث تعادلات مقابل هزيمة في حين سيعمل فريق عاصمة الاغالبة على تاكيد فوزه على النادي الافريقي في الجولة الماضية (1-0) وتحقيق نتيجة ايجابية خارج القواعد من شانها ان تمنح زملاء الحارس علي القلعي ثقة اكبر في قادم المقابلات.


وبعد ان اكتفى بالتعادل على ارضه في الجولة الماضية مع الاتحاد المنستيري 2-2 يتطلع الملعب التونسي بمناسبة استضافته للترجي الجرجيسي تحقيق فوزه الثاني في الموسم بعد ان كان تفوق في الجولة الثالثة على النادي الافريقي في رادس 2-1 محاولا استغلال البداية الصعبة لمنافسه والتي ادت الى القطيعة مع المدرب لسعد معمر وتعويضه بنورالدين بورقيبة في مطلع هذا الاسبوع.
وفي المقابل سيبذل نادي عاصمة الزياتين كل ما في وسعه من اجل فتح صفحة جديدة مشرقة وكسب فوزه الاول في الموسم لتحسين ترتيبه الحالي (المركز الثاني عشر).

كما يرنو مستقبل قابس الذي لا يضم في رصيده سوى نقطة واحدة من تعادله مع الترجي الجرجيسي في الجولة الثالثة الى التوقيع على فوزه الاول في الموسم في ثاني لقاءاته على ارضه بعد ان اكتفى في الجولة الثالثة بالتعادل في قابس مع ترجي جرجيس (0-0) وذلك بمناسبة استقباله لنادي اولمبيك مدنين الذي سيحاول بدوره دعم رصيده المتمثل في ثلاث نقاط غنمها من فوزه خارج القواعد على اتحاد بنقردان 3-2 في الجولة الثالثة.
وتاجلت بقية المقابلات (النجم الساحلي/ الترجي الرياضي، النادي الافريقي/الملعب القابسي، النادي الصفاقسي/نجم المتلوي) الى يوم الاحد 15 اكتوبر.

Publié le:2017-09-15 13:03:53

  
  
  
  
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