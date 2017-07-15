مونديال القوى لذوي الاحتياجات الخاصة - روعة التليلي تهدي تونس أول ميدالية ذهبية

Samedi 15 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 22:52:57

- تحصلت اللاعبة روعة التليلي اليوم السبت 15 جويلية على أول ميدالية ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حاليا بلندن في اختصاص رمي الصحن برمية قدرها 32م فاصل 29كما شهدت المسابقة ذاتها احراز التونسية سمر بن كعلاب الميدالية البرونزية ب25م فاصل 83 خلف الايفوارية نيام ماك كارثي التي تحصلت على الميدالية الفضية برمية قدرها 26م فاصلوكان المنتخب التونسي لذوي الاحتياجات الخاصة احرز ميدالتين فضيتين وبرونزية واحدة مساء الجمعة في افتتاح منافسات بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا في لندن.وعادت الفضية الاولى لمروى البراهمي في مسابقة الصولجان (صنف اف 32) بعدما حققت رقما قدره 24م فاصل 52 خلف الجزائرية منية القاسمي صاحبة الميدالية الذهبية (25م فاصل 07) وامام البريطانية جيما بريسكوت التي تحصلت على البرونزية ب19م فاصل 97.اما الفضية الثانية فقد كانت من نصيب العداءة سمية بوسعيد في سباق 1500م (صنف تي 13) بتوقيت 4دق و40ث و89 خلف المغربية سناء بن حمة التي توجت بالذهب بفضل زمن قدره 4دق و40ث و40 بينما آلت الميدالية البرونزية للتونسية الأخرى نجاح شوية ب4دق و46ث و16.ومن ناحيته تاهل العداء عباس السعيدي الى نهائي سباق 800م (صنف تي 38) بعدما احرز المركز الثاني ضمن مجموعته بتوقيت 2دق و06ث و99.وسيخوض السعيدي الدور النهائي يوم الاحد بداية من الساعة التاسعة وربع ليلا.