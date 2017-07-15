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الأمن المصري يعتقل رجلا قتل ابنه بالرصاص أمام أعين والدته

Samedi 15 Juillet 2017
وكالات - ألقى الأمن المصري القبض على رجل قام بقتل ابنه الشاب في الشارع العام أمام أعين والدته، عندما كان الابن يدافع عنها، وخلّفت الواقعة استنكارا واسعا، خاصة إثر توثيق كاميرا مراقبة للطريقة البشعة التي أردى بها الأب نجله في محافظة أسيوط، جنوب مصر.

وحدثت الواقعة أول أمس الخميس حسب التاريخ الواضح في فيديو التسجيل، إذ كان الأب يحاول الاعتداء على زوجته التي كانت تحمل طفلا معها، وتدخل الابن لمنع ذلك، فقام والده بإطلاق النار عليه، وفق ما يظهر في الفيديو.

وظهر الأب، بعد سقوط الابن متألما، وهو يحاول إطلاق الرصاص من جديد إما على الابن أو زوجته، إلّا أن المسدس تعطل على ما يبدو، ليقوم على إثر ذلك بضرب زوجته بالمسدس، قبل أن يفرّ هاربا، في حين فارق الابن الحياة.

وقالت مديرية أمن أسيوط إنها تلقت بلاغا من مركز شرطة "منفلوط" يفيد بوقوع حادث قتل شاب في العقد الثاني من عمره على يد والده بطلقات نارية لخلافات أسرية، مؤكدة في بيان لها أنها تمكنت من اعتقال الجاني، لافتة أنه تم نقل جثمان القتيل إلى المستشفى.


ونُشرت صورة الأب المتهم بقتل ابنه على نطاق واسع مرفوقة بالسلاح الذي قيل إنه استخدم في الجريمة.

Publié le:2017-07-15 08:13:44

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