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Sport

الكرة الطائرة الشاطئية - صفاقس تحتضن تظاهرتين دوليتين خلال شهري جويلية واوت

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - يحتضن شاطئ الشفار بصفاقس تظاهرتين دوليتين في الكرة الطائرة الشاطئية على التوالي خلال شهري جويلية الجاري وأوت القادم وذلك بتنظيم مشترك بين الجامعة التونسية للكرة الطائرة ووزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية وفق ما أكده كاتب عام رابطة الوسط والجنوب للكرة الطائرة رياض بن حمادو لمراسل "وات" بالجهة اليوم الاثنين.

وتتمثل التظاهرة الأولى في دورة للصداقة الدولية في الكرة الطائرة الشاطئية تقام يومي 15 و16 جويلية الجاري ويشارك في منافسات يومها الأول 16 فريقا محترفا من أبرزهم العناصر الوطنية التونسية المشاركة في الألعاب الأولمبية الأخيرة للكرة الشاطئية والمنتخب الوطني الثاني والمنتخب الوطني الجزائري وفريقين من ليبيا وفرق من عديد الولايات الأخرى ولا سيما اندية جهة صفاقس.

وسيخصص اليوم الثاني لقدماء اللاعبين ممن تفوق أعمارههم 40 سنة أمثال غازي المهيري ومصدق لحمر ورشيد بوصرصار ممن صنعوا مجد الكرة الطائرة التونسية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي كما سيشارك في هذه المنافسات قدماء اللاعبين من ليبيا والجزائر.
وقال رياض بن حمادو " لأول مرة سيحتضن شاطئ الشفار تظاهرة دولية بهذا الحجم" مشيرا إلى " أن الغاية منها هو تمهيد الأرضية لتنظيم دورات عالمية من شانها أن تساهم في تنشيط الجهة وإبراز خصائصها الرياضية والسياحية والبيئية".
أما التظاهرة الثانية فتتمثل في بطولة المغرب العربي للكرة الطائرة الشاطئية وتشارك فيها أربعة منتخبات هي منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا وذلك أيام 12 و13 و14 أوت القادم.

وتتميز هذه التظاهرة بحسب ذات المصدر "بطابعها المحترف" حيث تنظمها الجامعة التونسية للكرة الطائرة وتشرف عليها الجامعة الدولية للكرة الطائرة.


Publié le:2017-07-10 19:03:31

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