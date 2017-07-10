تاجيل المباراة الودية بين النجم الساحلي وفالنسيا الاسباني الى موعد لاحق

Lundi 10 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 16:07:00

- تقرر تأجيل المباراة الودية لكرة القدم بين النجم الرياضي الساحلي ونادي فالنسيا الإسباني التي كانت مقررة يوم الأحد القادم بالملعب الأولمبي بسوسة الى موعد لاحق على الارجح خلال شهر اوت القادم.وافاد مصدر من فريق جوهرة الساحل وكالة تونس افريقيا للانباء يوم الاثنين ان "قرار التاجيل جاء بطلب من الاطار الفني للنجم الساحلي بهدف تمكين اللاعبين من نيل قسط من الراحة وبالتالي كسب اسبوع اضافي عند الشروع في التحضير للموسم الرياضي القادم الذي ينطلق محليا يوم 15 اوت المقبل بالجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى" مشيرا الى ان "النجم الساحلي ترك حرية تحديد الموعد الجديد للمباراة لنادي فالنسيا وعلى الارجح ان تقام خلال شهر اوت القادم".وكان من المفروض ان يتم منح اللاعبين فترة من الراحة بعد المباراة الودية امام نادي فالنسيا في موعدها الاولي يوم 16 جويلية الجاري قبل الانطلاق في الاستعداد للموسم القادم.يذكر ان النجم الساحلي خسر مساء الاحد امام اولمبيك مرسيليا الفرنسي بثنائية دون رد في مباراة ودية اقيمت بملعب فرنسيس توركان بمدينة مارتيغ الفرنسية (40 كلم على مرسيليا).ويستعد النجم الساحلي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2017-2018 المقررة في 15 اوت القادم والدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا في سبتمبر القادم امام اهلي طرابلس الليبي.