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مقتل وإصابة عسكريين مصريين في هجوم بشمال سيناء

Vendredi 07 Juillet 2017
وكالات - أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل وإصابة 26 من أفرادها، في هجوم انتحاري على إحدى نقاط التمركز الأمني في محافظة شمال سيناء.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري المصري إن الهجوم جاء بعد نجاح القوات "فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من عدد 40 فردا تكفيريا، وتدمير عدد ست عربات".
واستهدف الهجوم الكتيبة 103 صاعقة، وتأكد مقتل قائد الكتيبة، العقيد أحمد المنسي.

وقال مصدر أمني وآخر عسكري لـ بي بي سي إن الهجوم وقع بسيارات مفخخة، وأعقبه هجوم بأسلحة متوسطة وخفيفة وقذائف آر بي جى، استهدف ما تبقى من أفراد التمركز الأمني الذي يقع بقرية البرث، على بعد 30 كيلومترا جنوبي مدينة رفح.
وأوضح المصدر أن الهجوم أعقبه تبادل لإطلاق النيران بين مسلحين وقوات الأمن، وتجرى الآن عمليات ملاحقات المسلحين، وحلقت طائرات فى سماء المنطقة.



Publié le:2017-07-07 10:44:28

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