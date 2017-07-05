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Monde

وزير خارجية الإمارات: هواية قطر رسم الحزن على وجوه الناس

Mercredi 05 Juillet 2017
بــاب نــات - "هواية قطر رسم الحزن على وجوه الناس".. هكذا رأى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، رفض قطر لمطالب دول الحصار، وتغيير سياستها، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته دول الحصار، يوم الأبعاء.
ودعا بن زايد، دولة قطر إلى الإجابة عن سؤال، هو لماذا تريد قطر نشر الفوضى والتخريب والتدمير في المنطقة؟.

وكانت دول الحصار أعلنت بعد اجتماعها بالقاهرة أن قطر ردت سلبًا على قائمة المطالب التي قدمت لها، وأن الخطوات التي اتخذتها لمقاطعة قطر ستستمر إلى أن تعدل الدوحة سياساتها، وذكرت الدول المحاصرة أن الإجراءات ضد قطر ستتخذ في الوقت المناسب.

وقال بيان مشترك صدر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة، إنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور "التخريبي" الذي تمارسه قطر.


وقال البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدول الأربع تعرب عن أسفها للرد السلبي لقطر على المطالب التي قدمت لها. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.

Publié le:2017-07-05 20:40:16

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3 de 3 commentaires pour l'article 144930

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 21h 07m |           
فعلا قناة الجزيرة حرمتهم من الفرحة والإبتسامة منذ متابعتهم هروب المخلوع والى اليوم *

Manoura  (Tunisia)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 21h 05m |           
الخوف هو ما تخططه الامارات مع الخسيس السيسي لتونس فهناك اخبار عن مرتزقة تونسيين يقع تدريبهم في مصر بتمويل اماراتي لزعزعة النظام في تونس و الجزائر

Essoltan  (France)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 20h 50m |           
أول علامة حزن هانا نشوفو فيها في المباشر على خلقتك والعياذ بالله ...



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