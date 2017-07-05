وزير خارجية الإمارات: هواية قطر رسم الحزن على وجوه الناس

ودعا بن زايد، دولة قطر إلى الإجابة عن سؤال، هو لماذا تريد قطر نشر الفوضى والتخريب والتدمير في المنطقة؟.
وكانت دول الحصار أعلنت بعد اجتماعها بالقاهرة أن قطر ردت سلبًا على قائمة المطالب التي قدمت لها، وأن الخطوات التي اتخذتها لمقاطعة قطر ستستمر إلى أن تعدل الدوحة سياساتها، وذكرت الدول المحاصرة أن الإجراءات ضد قطر ستتخذ في الوقت المناسب.
وقال بيان مشترك صدر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة، إنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور "التخريبي" الذي تمارسه قطر.
وقال البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الدول الأربع تعرب عن أسفها للرد السلبي لقطر على المطالب التي قدمت لها. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.
Publié le:2017-07-05 20:40:16
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur:الأزمة الخليجية: مخابرات دول الحصار تجتمع بالقاهرة