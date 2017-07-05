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Monde

في اتصال هانفي مع السيسي .. ترامب يدعو إلى التفاوض لحل الأزمة مع قطر

Mercredi 05 Juillet 2017
وكالات - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة حول قطر ويدعو إلى إجراء مفاوضات لإيجاد حل للأزمة.

وأشار بيان صادر عن الرئاسة الاميركية إلى أن ترامب أكد أنه يجب على جميع الدول وقف تمويل الإرهاب وتقويض أيديولوجيا التطرف.

من جانبها أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيسين بحثا خلال المكالمة الهاتفية "آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصري والخليجي إزاء قطر".

وأضافت أن الرئيس الأمريكي أكد دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.



Publié le:2017-07-05 17:49:13

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2 de 2 commentaires pour l'article 144913

Kamelwww  (France)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 18h 08m |           

ترامب والسيسي: غوغاء. رئيس " تويتري " يخاطب عبيط مصر الأهبل !

منذ متى أمريكا تريد السلام والوحدة للدول العربية ! المخطط الجهنمي بات مكشوفا: أمريكا تريد خليجا متحدا كي يندمج في تطبيع نهائي مع إسرائيل. وبذلك إسكات أي صوت يغرد خارج سرب التطبيع... وبالتالي إخفات صوت الجزيرة كي تنتهي الثورات العربية وتقبل الشعوب بالأمر الواقع لتبقى دائما تحت السيطرة الأمريكية الإسرائيلية... هو فعلا مخطط جهنمي...


MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 05 Juillet 2017 à 18h 01m |           
ترامب يطالب العصابة بالانسحاب والبحث عن خطة بديلة *



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