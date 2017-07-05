في اتصال هانفي مع السيسي .. ترامب يدعو إلى التفاوض لحل الأزمة مع قطر

Mercredi 05 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-05 17:49:13

- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأزمة حول قطر ويدعو إلى إجراء مفاوضات لإيجاد حل للأزمة.وأشار بيان صادر عن الرئاسة الاميركية إلى أن ترامب أكد أنه يجب على جميع الدول وقف تمويل الإرهاب وتقويض أيديولوجيا التطرف.من جانبها أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيسين بحثا خلال المكالمة الهاتفية "آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على التنظيمات الإرهابية، والموقف المصري والخليجي إزاء قطر".وأضافت أن الرئيس الأمريكي أكد دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.